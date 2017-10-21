(Görüntülü Haber) KKTC'li Bakan Atun: Deniz altından elektrik naklinde son aşamaya gelindi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye\'den KKTC\'ye deniz altından elektrik nakli projesinin son aşamaya geldiğini belirterek, \"İnşallah önümüzdeki kısa sürede, 1-2 ay içerisinde son imzalar atılarak proje uygulanmaya başlayacaktır\" dedi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen TESKOMB Eğitim Toplantısı\'nda konuştu. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2011 yılında Halkbank üzerinden Kuzey Kıbrıslı esnafa da kredi verilmeye başlandığını hatırlatan Atun, \"2009 yılından bu yana yapılan yatırımlarla birlikte yıllık turist sayısı 350 binlerden 1.5 milyonlara ulaşmak üzeredir. Yolcu hareketleri 850 bin yolcudan 4 milyon yolcuyu bulmak üzere. İhracat o dönem 90 milyon TL\'den bugün 300 milyon TL\'ye dayanmıştır. KKTC haliyle 2009 yılındaki cari açık ve bütçe açığını bugün cari fazla ve bütçe fazlası olarak vermiştir\" dedi. \"RUMLARIN İSTEDİĞİ TEK ŞEY ADANIN TAMAMINA HÜKMETMEK\" KKTC olarak 1974\'ten bugüne bütün dünya tarafından tecrit edildiklerini ve ambargolara maruz bırakıldıklarını anlatan Bakan Atun, inanarak, çalışarak Türkiye Cumhuriyeti ile her koşulda beraberce hareket ederek mümkün olduğunca bu ambargoları da aştıklarını belirtti. KKTC\'nin bugün anavatan Türkiye Cumhuriyeti\'nin güney sahillerinin devamı olduğunu aktaran Bakan Atun, Kıbrıs\'ın birleşmesi konusunda Rumlarla yaptıkları görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını da hatırlattı. Bakan Atun, şöyle dedi: \"Kıbrıs Türk tarafı olarak KKTC Cumhurbaşkanı\'nın da birçok olumlu adımına rağmen, birçok olumlu açılıma rağmen Rum yönetiminin talepleri bitmek bilmiyor. Rumların istediği, talep ettiği tek şey, adanın tamamına hükmetmek, Kıbrıs Türkleri var olacaksa ancak bir azınlık olarak, Rumların hakimiyetini kabul eden bir azınlık şeklinde adada yaşamalarıdır. Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değildir.\" ELEKTRİK NAKLİ PROJESİ İMZAYA KALDI Türkiye\'den KKTC\'ye su temin projesinin uygulamaya girdiğini ve 3 yıl içerisinde bu suyun tarım anlarında da kullanılmaya başlanacağını belirten Bakan Atun, şimdi ise deniz altından elektrik nakli projesinin son aşamaya geldiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'la birlikte bu projeyi de son aşamaya getirdiklerini vurgulayan Atun, \"İnşallah önümüzdeki kısa sürede, 1-2 ay içerisinde son imzalar atılarak proje uygulanmaya başlayacaktır. Kıbrıs\'ın tamamına yetecek kapasitede deniz altı kablo vasıtasıyla elektrik enerjisi KKTC\'ye verilmesi hem bize ekonomik yönden daha bir sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişim sağlayacak, hem yenilenebilir enerji kapasitemizi aynı ölçekte değerlendirmemize sebebiyet verecek. Bununla da kalmayacak Güney Kıbrıs\'ta şu anda mevcut bulunan bağlantı hattı üzerinden oraya da verilebilecek\" diye konuştu. \"TPAO\'YA MÜNHASIR YETKİLER VERDİK\" KKTC ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalardan birinin de KKTC karasularında doğal kaynakların, doğal gaz ve petrol aranması olduğunu aktaran Bakan Sunat Atun, şöyle devam etti: \"Yakın zamanda Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı\'na (TPAO) ait sondaj gemisi karasularımıza varacaktır. 2011 yılında 30 yıl süreyle tüm haklarımızı kullanmak üzere hem doğal kaynaklarımızı araştırmak, doğal gaz ve petrole erişmek, bunu ticari olarak değerlendirmek ve kullanmak üzere TPAO\'ya münhasır yetkiler verdik. Sondaj gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde bölgeye gelecektir. Denizlerimizden elde edilecek olan doğal kaynak, doğal gaz hemen en yakın terminal olan Ceyhan\'a deniz altı boru hattı vasıtasıyla nakledilecektir. Kıbrıs adasının bizim karasularımızda elde edilecek olan doğal gaz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli kaynakları demektir. Bunun böyle bilinmesini isteriz.\"