(Görüntülü Haber) KKTC'de Rumlar kilisede ayin yaptı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRISLI Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Gazimağusa Surlariçi bölgesinde bulunan Ay İkserino Kilisesi\'nde \'Kutsal Cuma\' ayini yaptı, Hz. İsa\'nın temsili tabutu kilise etrafında dolaştırıldı. Rumların Avrupa Parlementosu Milletvekili Lefteris Christoforou ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu ayine, yaklaşık 700 Rum katıldı. Rumların Mağusa Metropoliti Vasileos Karayiannis\'in yönettiği ayinde dualar okundu, adak mumları yakıldı. Ayin öncesinde açıklama yapan Rum ana muhalefet partisi AKEL, halka, \"ayine katılın, bu geri dönüş isteğini ifade etme\" çağrısı yapmıştı. Öte yandan, Milliyetçi Demokrasi Partisi üyeleri, ayinin yapılmasını ellerinde bayraklarla protesto etti.