T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) K.Kore füzesi sonrası ABD füze savunma sistemini test etti

Özge Düzgün / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve ABD Deniz Kuvvetleri, Hawaii kıyılarında "füze savunma testinin" başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

30 Ağustos 2017 18:25

Özge Düzgün / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve ABD Deniz Kuvvetleri, Hawaii kıyılarında \"füze savunma testinin\" başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Önceden planlanmış olan füze savunma testi ABD Donanması\'na bağlı John Paul Jones destroyeri tarafından gerçekleştirildi. Testte dikkat çeken nokta ise Kuzey Kore\'nin Japonya\'ya karşı balistik bir füze ateşlemesinden bir gün sonra gerçekleştirilmiş olması oldu. Standart güdümlü füzeleri kullanarak yapılan test, orta menzilli balistik bir füze hedefine fırlatıldı. Kuzey Kore, füze fırlatmasını ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı olduğunu ve Pasifik\'te ABD\'nin Guam bölgesini kapsayan askeri müdahale için ilk adımı attığını söyledi. Füze fırlatılması Birleşmiş Milletler tarafından \"taşkın\" bir davranış olarak kınandı. MDA, testin füze savunma sisteminin donanma bileşeni terminal aşamasında balistik füzeleri yakalama kabiliyetini arttırdığını söyledi. Japonya, 2023 yılına kadar faaliyete geçecek olan Aegis balistik füze savunma sisteminin karaya dayalı bir versiyonunu, Kuzey Kore\'nin füze gelişmelerine karşı koymak için yeni bir savunma katmanı olarak görmek istiyor. (Grafik) Görüntü Dökümü: ABD Füze savunma sistemini testinden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünAğustos DHAABD Füze Savunma Ajansı MDAABD Deniz Kuvvetleri HawaiiABD DonanmasıJohn Paul JonesTestteKuzey Kore JaponyaStandartKuzey KoreABDGüney KoreninPasifik ABD GuamFüzeBirleşmiş MilletlerMDAJaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24