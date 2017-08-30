(Görüntülü Haber) K.Kore füzesi sonrası ABD füze savunma sistemini test etti

Özge Düzgün / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve ABD Deniz Kuvvetleri, Hawaii kıyılarında \"füze savunma testinin\" başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Önceden planlanmış olan füze savunma testi ABD Donanması\'na bağlı John Paul Jones destroyeri tarafından gerçekleştirildi. Testte dikkat çeken nokta ise Kuzey Kore\'nin Japonya\'ya karşı balistik bir füze ateşlemesinden bir gün sonra gerçekleştirilmiş olması oldu. Standart güdümlü füzeleri kullanarak yapılan test, orta menzilli balistik bir füze hedefine fırlatıldı. Kuzey Kore, füze fırlatmasını ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı olduğunu ve Pasifik\'te ABD\'nin Guam bölgesini kapsayan askeri müdahale için ilk adımı attığını söyledi. Füze fırlatılması Birleşmiş Milletler tarafından \"taşkın\" bir davranış olarak kınandı. MDA, testin füze savunma sisteminin donanma bileşeni terminal aşamasında balistik füzeleri yakalama kabiliyetini arttırdığını söyledi. Japonya, 2023 yılına kadar faaliyete geçecek olan Aegis balistik füze savunma sisteminin karaya dayalı bir versiyonunu, Kuzey Kore\'nin füze gelişmelerine karşı koymak için yeni bir savunma katmanı olarak görmek istiyor. (Grafik) Görüntü Dökümü: ABD Füze savunma sistemini testinden görüntüler