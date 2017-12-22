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(Görüntülü Haber) Kızıyla pansiyonda kalan Ukraynalı kadın ölü bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kızıyla pansiyonda kalan Ukraynalı Zhanna Malaia (79) odasında ölü bulundu

22 Aralık 2017 19:52

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, kızıyla pansiyonda kalan Ukraynalı Zhanna Malaia (79) odasında ölü bulundu.

Merkez Mahallesi 101 Sokak\'taki bir pansiyonda kalan Vildan Samoylenko (40), öğle saatlerinde yanında kalan annesi Zhanna Malaia\'nın uzun süre hareket etmediğini fark etti. Vildan Samoylenko\'nun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zhanna Malaia\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerden sonra Malaia\'nın cesedi otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaklaşık 20 yıldır Kemer\'de yaşayan Vildan Samoylenko, annesinin Kasım 2015 tarihinden beri yanında kaldığını, şeker ve alzheimer hastası olduğunu, iki ayağının da kesik olduğunu kaydetti.

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