(Görüntülü Haber) Kızını da yanına alarak atlamak için inşaatın 5’inci katına çıktı  

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA) - KONYA’nın Seydişehir İlçesi\'nde 12 yaşındaki kızını da yanına alarak inşaat halindeki binanın 5’inci katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hidayet P. polisleri zor durumda bıraktı. Gelen ilçe belediye başkanının konuşması üzerine ikna olan Hidayet P. kızıyla birlikte indi.



Olay, Alaylar iki Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Seydişehir’de günlük bulduğu işlerde çalışan 5 çocuk babası Hidayet P. iddiaya göre tartıştığı eşinin 1 çocuğunu alarak evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. 3 çocuğunu evde bırakıp en büyük olan 12 yaşındaki M.’yi yanına alan Hidayet P. inşaat halindeki binanın 5’in katına çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polisler tarafından ikna edilmeye çalışılan Hidayet P. sürekli eşinin çocuklarını ve kendisini terk ettiğini bir daha dönmeyeceğini belirterek atlayacağını söyledi. Yanında bulunan kızı ağlayarak babasını ikna etmeye çalışması da fayda vermedi. Uzun süre polise direnen Hidayet P. inşaatın önüne park ettiği aracın ve inşat önünde yığılı birikenlerin kaldırılmasına atlayacağını iddia ederek izin vermedi.



İtfaiye ekiplerinin durumu telefonla bildirmesi üzerine olay yerine gelen Belediye Başkanı Mehmet Tutal da inşaatın 5’inci katına çıkarak emniyet güçleri ile birlikte Hidayet P.’yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonrası ikna olan Hidayet P. inşaattan indirildi. Hidayet P. ve yanındaki kızı daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.