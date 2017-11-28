(Görüntülü Haber) Kızılkoyun Projesi'nde sona gelindi

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın başlattığı Kızılkoyun Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan kaya mezarları kısa bir süre sonra turizme açılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılkoyun projesi kapsamında ortaya çıkan mağaralardaki çalışmalarda sona gelindi. Haleplibahçe ile Tılfındır Mahallesinde 2\'inci ve 3\'üncü derece SİT alanı olan 40 dönümlük alanda ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için 389 ev ve yapının kamulaştırılarak yıkımı yapıldıktan sonra başlatılan proje kapsamında Haleplibahçe ve Tılfındır Mahallesinde ortaya çıkarılan mağaralarda Roma dönemine ait 61 kaya mezarı bulundu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, inceleme yaptığı bölgede yetkililerden bilgi alarak, Kızılkoyun bölgesindeki gerek sanatsal eserler gerek mağaralar, Nekropol alan tamamıyla mağaradan oluşuyor. Burada 71 mağara şehrin turizmine açıldı. Roma dönemine ait olan izler ve eserler bir açık hava müzesi şeklinde Kızılkoyun\'da sergilenecek. Aralık ayı sonu itibariyle turizme açacağız. Kızılkoyun projesinde sona doğru geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi tarihine, kendi nekropol alanına, kendi hanlarına, sokak iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına, cephe düzenlemelerine, türbeleri restore etmeye, hanları ve çarşıları restore etmeye ve iyileştirmeye üst örtü çalışmalarını yapmaya, şehri tamamıyla bir doku gibi işliyor. Özellikle kültür ve sosyal faaliyetler ile sanatsal faaliyetler bu şehirde çok yoğunlaştı bunu da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin kadrolarıdır dedi.