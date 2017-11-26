(Görüntülü Haber) KIZILAY ÇORBASIYLA İÇLERİ ISITIYOR

HaberUfuk AKTUĞ-Kamera İSKENDERNU(Hatay),(DHA)TÜRK Kızılay\'ı İskenderun Şubesi, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıyor. Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, kentte kışa girerken havaların soğumasıyla birlikte insan yoğunluğunun bulunduğu her noktaya sıcak çorba taşıdıklarını belirtti. Günay, Cuma Namazı sonrası Sanayi Otogar Cami ile Sahil Kızılay Kan Evi önünde mobil ikram aracımızdan çorba, ekmek ve su ikramlarında bulunduk. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuarında Düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında da öğretmenlerimize ikramlarımızdan sunduk. Deniz Er Eğitim Alayında vatani görevlerini yapan Mehmetçiğin yemin merasimine yurdun dört bir yanından katılmak üzere sabahın erken saatlerde ilçemize gelen ailelere de dağıtım yapıldı dedi.