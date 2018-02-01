(Görüntülü Haber) Kızı öldürülen acılı anne adliye önünde gözyaşı döktü

ANNE MAVUŞ ÇOBAN: \"BENİM YAVRUM GİTTİ, BAŞKA BİRGÜLLER GİTMESİN\"... Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen\'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa\'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Ali Çeçen, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çeçen, duruşmada öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise basın açıklaması sırasında \"Adalet yerini bulsun. Başka Birgüller gitmesin. Benim yavrum gitti, Başka anneler ağlamasın, cezasını ebedi çeksin\" diyerek gözyaşı döktü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Çeçen getirilirken, öldürülen Birgül Çeçen\'in iki oğlu, annesi Mavuş Çoban ve kızkardeşi İlknur Çoban da duruşmada hazır bulundu. \"HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEMİŞTİM\" Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Çeçen, olay günü eşine hediye aldığını söyleyerek \"Akşam olunca yatmaya gittim. Kendisi kalktı, bana bağırmaya başladı. Ben de, \'Ben sana hediyeler alıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun\' dedim. Bağırmaya devam edince iki tokat attım. Sustu yattı. Daha sonra tuvalete gitmek için kalktı. Evin dış kapısını açıp bana doğru bakarak, \'Seni mahalleye rezil edeceğim. Görürsün sen\' dedi. Ben \'Ne yapıyorsun\' dedim. Ama kapıyı kapatıp gitti\" dedi. Kendisinin de apartmandan çıkıp eşine baktığını, göremeyince eve gidip camdan dışarı baktığını söyleyen sanık Çeçen, \"Dışarıda yan apartmanın önünde 8-9 erkek ve 3 kadınla duruyorlardı. Ben de içeri girip üstümü giyindim. Yanıma tüfeğimi alarak dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra eşimin olduğu tarafa değil, tersi yönüne yürümeye başladım. Bu sırada rahmetli eşim bana bağırmaya başladı. \'Vuracaksan gel beni vur\' diye. Ben havaya ateş etmek istemiştim. Tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu\" diye konuştu. Mahkeme başkanının, \"Vurma kastın yoktu yani?\" sorusu üzerine sanık Ali Çeçen, \"17 yıllık hayat arkadaşımdı. Öldürmek gibi bir amacım yoktu\" şeklinde cevap verdi. TANIK DİNLENDİ Olay günü Birgül Çeçen\'in evden kaçarak aşağıda karşılaştığı komşusu Mustafa Toprak da, duruşmada tanık olarak dinlendi. Toprak ifadesinde, Birgül Çeçen\'in \"Kocam delirdi abi beni bırak çocuklarımı kurtar\" demesi üzerine evlerine gittiğini, sanık Ali Çeçen\'in çok sinirli ve alkollü olduğunu söyledi. Toprak, \"Ben de çocukları alıp aşağı indim. Ali Çeçen aşağı tüfekle inince önüne geçtim. Sonra, \'Çekil yoksa seni de vururum\' dedi. Bu sırada Birgül, \'Senin işin benimle. Vuracaksan beni vur\' dedi. Ali Çeçen de döndü ve vurdu\" dedi. \"BENİM KIZIM ONA NE YAPMIŞ SORUN\" Maktül Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise, \"Benim kızım ona ne yapmış da öldürmüş bir sorun. Adalet yerini bulsun\" dedi. Birgül Çeçen\'in kızkardeşi İlknur Çoban ise, Ali Çeçen\'in kardeşine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. BİR SONRAKİ CELSE ÇOCUKLARI DİNLENECEK Birgül Çeçen\'in avukatları olay anında çocukların da evde olduğunu söyleyerek tanık olarak dinlenmelerini istedi. Ancak duruşma devam ederken çocuklar içeride olduğu için tanıklıkları kabul edilmedi. Mahkeme bir sonraki celse çocukların tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. \"DEVLETİN KADINLARI KORUMAK GİBİ BİR PLANI VAR MI\" Duruşma sonrasında, Kadın Meclisi üyeleri, Birgül Çeçen\'in ailesi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Anne Mavuş Çoban açıklama sırasında \"Bizden beter olsun\" diyerek ağladı. Kadın Meclisi adına açıklama yapan Esin İzel Uysal, \"Bugün yargı önünde, Birgül\'ün adalet mücadelesini başlattık. Birgül Çoban, Ali Çeçen tarafından uzun süre boyunca şiddete maruz kaldı. Tam üç kez boşanma dilekçesi verdi. Ancak sonra geri çekti dilekçesini. Sonradan öğrenildi ki, çocuklarını öne sürerek tehdit ediliyormuş. Ve Birgül bizzat fail tarafından planlanarak evde uzun zamandır tuttuğu ve arada ateşlediği silahla çocukları evden götürüp öyle öldürdü, Birgül\'ü. Ve cinayetin ardından polis olay yerine geç geldi. Biz kadınları hayata tutabilmek için mücadele ederken şiddet gören kadınların arkasında dururken devlet bunula ilgili ne yapıyor? 6284 sayılı Koruma Kanunu var bu kanun uygulanıyor mu? Devletin kadınları korumak gibi bir planı var mı?\" diye konuştu. \"ŞAŞIRTICI OLMAYAN BİR SANIK PROFİLİ\" Çoban ilesinin avukatı İpek Bozkurt ise mahkemede şaşırtıcı olmayan Türkiye\'nin pek çok adliyesinde, pek çok kadın cinayeti davasında görülen bir sanık profiliyle karşılaştıklarını belirtti. Sanığın mahkemede pişman olduğunu söylediğini ifade eden avukat Bozkurt, \"Biz mahkemelere aslında bu hikayelere inanmadığımızı, erkeklerin kadınları planlayarak öldürdüklerini, evde tutulan o silahların bir gün ateş aldığını göstermek, pek çok farklı adliyede duyduğumuz hikayelerin aynı olduğunu söylemek için bu davayı takip ediyoruz\" dedi. Avukat Bozkurt, bir gazetecinin Birgül Çeçen\'in üç kez boşanmak için dilekçe verip daha sonra neden vazgeçtiğini sorması üzerine kadınların, kocaları tarafından çocuklarını göremezsin şeklinde tehdit edildikleri ve finansal açıdan zorlandıkları için vazgeçtiklerini söyledi. \"BAŞKA BİRGÜLLER GİTMESİN\" Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise \"Adalet yerini bulsun. Başka Birgüller gitmesin. Benim yavrum gitti, Başka anneler ağlamasın, cezasını ebedi çeksin\" diyerek gözyaşı döktü. Çoban\'ın bir yakını da \"5 sene sonra salıvermesinler böylelerini\" şeklinde konuştu.