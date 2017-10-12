(Görüntülü Haber) Kız kardeşinin kaçırıldığı otomobilin sürücüsünü öldürdü (2)

SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİS VE BİR ZANLI YARALANDI



Ankara’nın Kahramankazan İlçesi\'nde bir kişinin öldüğü olayın ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırılması sırasında çıkan silahlı çatışmada polis memuru Muhammet Uz şehit oldu, Fethi Seven adındaki diğer polis memuru ve zanlılardan Aziz Erol yaralındı. Polis memuru Fethi Seven’in hayati tehlikesinin bulunmadığı zanlı Aziz Erol\'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay, bugün öğle saatlerinde, Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu süren zanlılardan Aziz Erol’un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada yaşandı. Zanlı Aziz Erol, emniyetteki sorgusu sırasında rahatsızlanması üzerine Hamdi Eriş Devlet Hastanisi’ne 2 polis refakatinde ambulansla götürüldü. Acil servise girişleri sırasında pusuya yatan ve kız kaçırma olayı sırasında öldürülen araç şoförü Ekrem Genç’in yakınları olduğu belirtilen 2 kişi zanlıya silahla ateş açtı. Bu sırada polis memurları ve zanlı yaralandı. Yaralanan polislerden Muhammet Uz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polislerden Fethi Seven ve zanlı Aziz Erol, tedavi altına alındı. Polis memuru Fethi Seven’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Hastane polisleri olay sırasında zanlılardan birini yakalarken diğerinin yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Olaydan sonra Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz olayın ardından Kahramankazan İlçesi’ne geldi. Yılmaz, Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde olayın gelişimi hakkında bilgi aldığı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikleri öğrenildi.



OLAY, KIZ KAÇIRMA SIRASINDA BİR KİŞİNİN ÖLMESİ ÜZERİNE BAŞLADI



Kahramankazan İlçesi\'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.’yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucu otomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç’in ölümüne neden olmuş, olaya karışan 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Hasan POLAT, Mustafa TURAPOĞLU/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)

