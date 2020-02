(Görüntülü Haber) Kız kardeş dayanışması 'Potlaç' girişimcilik fırsatları sunuyor

İSTANBUL, (DHA) -KADIKÖY Belediyesi’nin Kadıköylü kadınlarla 2016 yılında geliştirdiği Potlaç projesi yüzlerce kadına girişimcilik fırsatını sunmaya devam ediyor. Birbirinden farklı ürünleri tüketiciyle buluşturan kadınlar, kendi ürettikleri el emeği ürünlerden gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Potlaç’ta stant açtıktan sonra başarı merdivenini hızla tırmanan kadınlar, el emeği ürünlerinin yer aldığı dükkânlarda başka girişimci kadınlara da iş imkânı sunuyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Dükkan’da ne arasanız var. Dikiş-nakış ürünlerinden yağlı boya tablolara, takı tasarımından bez bebeklere, organik giyimden, cam ve seramik hediyeliklere kadar her şey kadınların el emeği ürünleri. Kadınlarsa belediye tarafından kendilerine sunulan bu imkandan oldukça memnun. Girişimcilikte hızla yol kat etmek isteyen bazı kadınlar da Kızılderililerin değiş-tokuş bayramı anlamına gelen Potlaç’ın sloganına uygun hareket ediyor. ‘Tek başına değil, kolektif olma, rekabet değil; kız kardeş dayanışması’ diyerek çıktıkları yolda, birbirlerine de daima el uzatıyorlar. Açtıkları dükkanlarda diğer girişimci kadınların ürünlerinin tüketiciyle buluşmasında aracı oluyorlar. “POTLAÇ’TA KADINLAR DEĞERLİ MÜCEVHER GİBİ İŞLENİYOR” Kadıköy Belediyesi’nin kadınlara yönelik Moda’da açtığı stantlarda evde ürettiği el işi ürünlerini sergileyerek girişimciliğe adım attığını kaydeden emekli ev hanımı 50 yaşındaki Sema Töre Baykal, şimdi ürünlerini Potlaç Dükkan’da tüketiciyle buluşturuyor. Baykal, kadınların var olan yeteneklerini açığa çıkarmak adına çıktıkları bu yolda Kadıköy Belediyesi’nin desteğini, “Kıymetli bir mücevherin bulunup, açığa çıkarılması gibi bir şey. Nasıl altın, gümüş gibi kıymetli mücevherler doğada çamur içinde duruyor ve hiçbir şekilde işlenmiyor; Kadıköy Belediyesi’nin Potlaç projesi de bu ürünleri yapan kadınları oldukları yerden çekip çıkarıyor, iş hayatını öğretiyor. Burada pekçok arkadaşım iş ortaklıkları yaptı, dükkanlar açtı ve kendi kazançlarını sağlamaya başladı. Burası bizim üretim atölyemiz oldu” sözleriyle dile getirdi. “KADINLAR BURADA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ELİNE ALIYOR” 35 yaşındaki Özlem Kün, 17 yıllık çalışma hayatından sonra kendisi bir şeyler üretmek istedi. Üretim ile ilgili araştırma yapmaya başladığında da Potlaç ile yolları kesişti. 2016 yılında Moda’da kurulan Potlaç Kadın Emeği Pazarı’ndaki stantlarda ürünlerini sergilemeye başlayan 200 kadın arasında yer alan Kün, şimdi 700 kişilik büyük bir aile olan Potlaç projesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Mermerden ve çeşitli metaryerlerden yaptığı takıları bu dükkanda sergileyen Kün, “Bu çalışma her kesimden kadına hitap ediyor. Hem kadının maddi anlamda özgürlüğünü eline almasını hem de sosyalleşmesini sağlıyor. Bu projenin devamında kadın üretimi ve gelişimi kooperatifi kurulacak. Potlaç’a herkesi bekleriz” sözleriyle projeyi değerlendirdi. KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAKTAN MUTLU Bebekler ve çocuklar için organik kumaştan yastık dikerek çalışma hayatına yeniden başlayan Emekli Anaokulu Öğretmeni 48 yaşındaki Tülay Özdemir, kadınların kendi ayakları üzerinde durduklarında daha mutlu olduğunu söyledi. Organik ipten ördüğü ürünleri tüketiciyle buluşturan 50 yaşındaki Semra Kalkan ise, üretmenin insanı geliştiren bir olgu olduğunu ifade etti. Kalkan, “İnsanların boş zamanlarında hobilerini geliştirmeleri ve gelire dönüştürmeleri çok güzel. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu. AÇTIĞI DÜKKAN İLE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nda başladığı girişimcilik serüveninde hızla yol kat eden Yeşim Bilge Yörükoğlu ise projenin en güzel örnek kişilerinden biri oldu.Potlaç’a başladığı kariyer hayatını açtığı dükkan ile taçlandırdı.Giyim, oyuncak, ayakkabı, ev tekstili, dekorasyon, aksesuar, bakım ürünleri gibi bir bebeğin doğumundan itibaren ihtiyaç duyulabilecek her türlü organik ürünü barındıran mağazadaki her şey yüzde 100 organik sertifikalı ipler ile doğal anti bakteriyel ve antialerjik iplerden üretiliyor. Bunları üretenlerse yine kadın girişimciler. Kendi markasını oluşturarak kadın girişimcilere destek olmak için çıktığı bu yolda Potlaç projesinden iki girişimci de bulunuyor. İlerleyen günlerde daha fazla kadına iş imkanı sunmak isteyen Yörükoğlu, pek çok kadına örnek olabilecek başarısını şu sözlerle dile getirdi: “Kadınlar aslında evde de çok fazla üretim yapıyor ve bunları üretim projesine dönüştürmek aslında çokta zor değil. Ben bunu başardım ve birçok kadına bu konuda örnek olabileceğimi düşünüyorum. Bir kadın girişimci olarak açtığım mağazada bütün kadın girişimcilere destek olmaya çalışıyorum. El emeği ürün üreten iki üreticim var ancak bunun girişimcilerin haricinde bu mağazadaki tüm ürünler kadın girişimciler tarafından üretiliyor. Kadınlara destek olmak amacıyla açtığımız bu mağazada inşallah daha fazla kadın girişimciye destek olabiliriz. Kadınlar evlerinde de uğraştıkları hobilerini değerlendirme fırsatını bulamıyorlar. Bu yönlerini açığa çıkartabilirlerse kendileri için çok güzel bir girişim olabileceğini düşünüyorum. Kadınlar Kadıköy Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışma olan Potlaç’a katılıp evde ürettikleri ürünleri satma fırsatı bulabilir. Ben de mağazamda Potlaç’da görev alan kadın girişimcilere elimden geldiğince destek olmak isterim” “BENZEYEN BEBEK’ PROJESİNE YOĞUN İLGİ Yörükoğlu, kendi geliştirdiği bir projesinden de bahsetti. Yaklaşan Sevgililer Günü'ne vurgu yapan Yörükoğlu, "Burada organik oyuncağın haricinde 'Benzeyen Bebek' adlı bir projemiz de var. Kendine benzeyen bebeklerimiz hem çocuklar hem de büyükler için. Yetişkinler bu bebekleri Sevgililer Günü, evlilik yıl dönümü ya da doğum günü gibi özel günlerde birbirlerine hediye edebiliyor. Sevdikleri kişinin fotoğrafını bizimle paylaşıyorlar ve biz onların benzeyen bebeğini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.