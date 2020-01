(Görüntülü Haber) Kız kaçırma olayında şehit olan polis memuru, Aksaray'da toprağa verildi

Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'ndeki kız kaçırma olayında iki ailenin silahlı çatışmasında şehit olan polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Uz, memleketi Aksaray\'ın Eskil İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Mustafa Emir\'in, annesine, tabutun başında babasının fotoğrafını gösterip, \'\'Bak babam\'\' demesi, törene katılanları ağlattı. Kahramankazan’da dün 40 yaşındaki Ekrem Genç ve Aziz Erol’un öldürüldüğü, polis memuru Fethi Seven ve 2’si öğrenci ile 4 kişinin yaralandığı, 17 kişinin de gözaltında olduğu olaylar zincirinde şehit olan polis memuru Muhammet Uz için Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit Uz\'un cenazesi buradaki törenin ardından karayoluyla memleketi Aksaray\'ın Eskil İlçesi\'ne bağlı Çağlak Köyü\'ne gönderildi. Şehit Uz\'un cenazesi ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Cenaze ile birlikte Ankara\'daki törenden gelen eşi Fatma Zehra Uz, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Emir, 5 yaşındaki kızı Ayşe Nisa, annesi Ümmü Gülsüm Uz ve babası Mustafa Uz, evin önüne konan tabuta sarılıp ağladı. Eşi Fatma Zehra Uz\'un, eşinin montunu sürekli elinde tuttuğu gözlendi. \'NE OLUR GÖTÜRMEYİN\' Alınan helalliğin ardından şehit Uz\'un cenazesi, dualar eşliğinde tören alına uğurlandı. Bu sırada acılı eşi Fatma Zehra Uz, \'\'Ne olur götürmeyin\'\' diyerek ağladı. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Çağlak Camii önündeki meydana getirildi. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ak Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Eşi Fatma Zehra da eşinin tabutunun cenaze aracından indirilip musalla taşına konmasını izledi. Eşinin montunu elinden bir an olsun bırakmayan Fatma Zehra Uz, burada da eşinin tabutuna sarılıp ağladı. ŞEHİT OĞLU: BAK BABAM Bir polis memurunun kucağında tabutun başına getirilen ve her şeyden habersiz olan minik Mustafa Emir, annesine tabutun yanındaki babasının fotoğrafını göstererek, \'\'Bak babam\'\' demesi törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Minik Mustafa Emir, daha sonra polis memurunun kucağından inip babasının fotoğrafını öptü. EŞİNİN SAATİNİ VE TESBİHİNİ KOLUNA TAKTI. Şehit Uz\'un tabutunun yanına konan sandalyeye oturan şehit eşi Fatma Zehra Uz, elinde tuttuğu eşinin montunu giydi. Uz\'un, eşinin kol saatini ve teşbihini de koluna taktığı görüldü. Fatma Zehra Uz, \'\' Canım kimse senin yerini dolduramaz, doldurmayacakta. Ben hep burada olacağım\'\' dedi. Şehit annesi Ümmü Gülsüm Uz da, torunu Mustafa Emir\'e, \'\'Mustafa biz Muhammedime doyamadık. Sende doyamadın. Nasıl olacak\'\' deyip ağladı. Şehit polis memuru Muhammet Uz\'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.