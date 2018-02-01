(Görüntülü Haber) Kız istemeye ilginç çikolata

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA)Ticari zekası ile bilinen Kayserililer ticari zekasını tecrübesi ile birleştirerek kız isteme adeti için ilginç çikolata tasarımına imza attı. Kız istemeye giden erkek tarafı ve müstakbel damatlar 850 ile 1 kilo arasında değişen kutudaki madlen ve beyaz renkli çikolatadan Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik yazılı kutu ile kapıları çalıyor. Kız isteme çikolataları, kutunun büyüklüğü ve gramajına göre 110 ile 250 TL arasında satılıyor. Evlilik müessessinin ilk adımı olan kız isteme adeti için Kayseri\'de bir firma geliştirdiği kız istemeye özel çikolatalar ile dikkat çekti. Madlen zemine sahip üzerine beyaz çikolata ile Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik yazılı çikolata evlilik hazırlığında olan erkeklerin kız istemedeki en büyük yardımcısı oldu. İşletmeci Hamdi Çarşıbaşı yaptığı açıklamada 72 yıldır şekercilik üzerine hizmet sunan firmamız oluşturduğu AR-GE birimi, evlilik hazırlığında olan erkeklerin kız istemeleri adetinde farklı ve görsel açıdan zengin bir çikolata hazırladı. Gerek görüntüsü gerekse de kakao ve kakao yağı çok özel kıvamda olarak hazırlanan bu şekerin üzerinde beyaz çikolata ile (Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik) yazıyor. Yeni yıl itibari ile satışa çıkan bu çikolatalarımız vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Şekerlerimiz satışı fiyatı şekerliğin boyutu ve süslemesine göre değişmekte olup 110 TL ile 250 TL arasında satışa sunduk diye konuştu.