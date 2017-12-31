(Görüntülü Haber) Kız çocuklarının 'kapanma partisi'ne soruşturma

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp, ardından \'kapanma partisi\' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.



Bozova\'nın Hacılar Ortaokulu\'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından \'kapanma partisi\' düzenlendi. Kalp şeklinde \'Hamdolsun kapandım\', \'İnşallah size de nasip olur\', \'Rabbimin emri diye yaptım\', \'Kapandım mutluyum\', \'Şükür ki kapandım’, \'Tesettürle mutluyuz\', \'Haydi sen de kapan\' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti. Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.\'nin düzenlediği ortaya çıkan \'kapanma partisi\'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.



Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

