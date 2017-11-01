(Görüntülü Haber) Kitaplara göz, kulak oluyorlar

Mücahit BEKTAŞ -İZMİRLİ iki öğretmen kitap okuma becerisinden yoksun işitme ve görme engelliler için göz ve kulak oldu. Kitapları seslendirip işaret diline çeviren Rümeysa Süner ve Özlem Özer isimli iki öğretmen sayesinde engelli bireyler de artık kitap okuma keyfini yaşayacak ve sosyal hayata uyum sağlayabilecek. Spikerlik eğitimi almış Türkçe öğretmeni ile anne ve babası işitme engelli olan anaokulu öğretmeni, engelliler için kitap seslendirdi ve işaret diline çevirdi. İzmir\'de Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları\'nda çalışan iki öğretmen, boş saatlerinde \"Gören gözüm, duyan kulağım ol\" ismini verdikleri projeyi hayata geçirdi. Kitapları seslendirip, işaret diline çeviren öğretmenler, çektikleri videoları sosyal medya aracılığı ile görme ve işitme engelli bireylere ulaştıracak. Anaokulu Öğretmeni Özlem Özer, işitme yetersizliği olan anne ve babanın işitme yetersizliği olmayan kızları olarak dünyaya geldiği için doğduğu andan itibaren bi dille tanıştı. Birçok işitme engelli bireyle birarada olma fırsatı yakalayan Özer, onları uzun uzun gözlemledi. Özer, engellilerin sosyal yaşama uyumunu artırmak, kelime dağarcıklarını geliştirmek amacıyla kitapları işaret diline çevirdi. Özer, \"Seçtiğimiz kitaplar arasında, küçükler için hikaye kitapları, yetişkinler için romanlar, şiir kitapları da var. Anne ve babam için evde televizyon kanallarını, gazeteleri ve kitapları işaret diline çeviriyordum. Şimdi daha geniş kitlelere hitap etmem onları mutlu etti. Bu eksikliğin bir şekilde tamamlanması gerekiyordu. Umarım biz de elimizden geldiğince destek olabiliriz\" dedi. Türkçe Öğretmeni Rümeysa Süner de engelliler ile kitaplar arasında bir köprü olmayı amaçladıklarını belirterek, \"Toplumda çok fazla görme ve işitme engelli birey bulunmakta. Sosyal hayata uyum sürecinde yardımcı olmak istiyoruz. Aynı zamanda ulaşamadıkları ama ihtiyaç duydukları kitaplara ulaşmada köprü vazifesi görmek istiyoruz. Benim spikerlik eğitimim, Özlem arkadaşımın da işaret dili eğitimi olduğu için bu becerilerimizi birleştirdik. Çünkü her bireyin kitap okuma hakkı olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu