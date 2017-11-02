T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kışlık yakacağını sırtında taşıyan Fatma nineye odun yardımı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesi Güneyce köyündeki evinde tek başına yaşayan ve kışlık yakacak ihtiyacı için sel sularının sürüklediği odunları toplayarak taşıdığı görüntüleri ile yürekleri burkan 90 yaşındaki Fatma Yılm

02 Kasım 2017 15:48

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesi Güneyce köyündeki evinde tek başına yaşayan ve kışlık yakacak ihtiyacı için sel sularının sürüklediği odunları toplayarak taşıdığı görüntüleri ile yürekleri burkan 90 yaşındaki Fatma Yılmaz’a yardım eli uzatıldı. İkizdere Belediyesi, yaşlı kadına odun yardımında bulundu. İkizdere İlçesi Güneyce Köyü Çarşı Mahallesi\'nde aylık 350 liraya kiraladığı evde yalnız yaşayan Fatma Yılmaz’ın sel sularının sürüklediği ve kızının dere kenarında biriktirdiği odunları taşırken görüntüleri yürekleri burkmuştu. Yaşlı kadının durumunu öğrenen İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, devreye girdi, bir kamyon odun gönderdi. Fatma Yılmaz\'a odunları kendisi teslim eden Başkan Kösoğlu, bölge kadınlarının vefakar ve çalışkan olduğunu belirterek 90 yaşına rağmen Fatma ninenin çalışma azmi ile dere kenarlarında odun topladığını ve gençlere örnek olduğunu söyledi. Kösoğlu, “90 yaş üstü kadınlar çalışmazsak ‘yaşayamayız’ diyorlar. Bu durum kahvehanelerde oturan gençlere örnek olmalı. Bu yaşta çalışan insan benim için çok değerlidir. Bizde evlatları olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Biz onların hizmetindeyiz” dedi. Belediye başkanına teşekkür eden Fatma nine, odun yardımı nedeniyle çok memnun olduğunu belirtti, eksik olan televizyon ve buzdolabı ihtiyaçları için yardım istedi. Başkan Kösoğlu’da eksikliklerinin giderileceği sözünü verdi. ÇOCUKLARINA ERZAK DA TAŞIDI 5\'i kız, 3\'ü erkek 8 çocuğu olan Fatma Yılmaz\'ın hayat hikayesi de yürek burktu. Eşi gurbette çalışırken bağ bahçe işleri yapan Yılmaz\'ın, evine giden yol olmadığı yıllarda sırtında taşıdığı erzaklarla çocuklarını büyüttüğü öğrenildi. 19 yıl önce eşini kaybeden Yılmaz\'ın 11 yıl önce de oğullarından birinin intihar ettiği ortaya çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERİKİZDERE Rize DHA RİZEninGüneyceFatma YılmazaBelediyesiGüneyce KöyüMahallesiFatma YılmazınYaşlıBelediye Başkanı Hasan KösoğluFatma YılmazBaşkan KösoğluFatmaKösoğluBuBizdeBizBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24