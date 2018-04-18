(Görüntülü Haber) Kış uykusundan uyanan ayıların bahar turu

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL BURSA, (DHA) Bursa\'nın Karacabey İlçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 81 ayı kış uykusundan uyanıp baharı karşıladı. 1994 yılında dansçı ayıların kurtarılmasına yönelik proje kapsamında kurulan ve şu an bakıma muhtaç ayılara hayatları boyu hizmet veren Ova Korusu Ayı Barınağında kış uykusuna yatan bazı ayılar havaların ısınmasıyla uyandı. Ayıların uyanmasıyla artan besin ihtiyaçları için gündelik porsiyonlar da artırıldı. 10 hektarlık ormanlık alana kurulu Türkiye\'deki tek tesiste karakter, mizaç ve yaşlarına göre 4 ayrı bölmede bulunan 81 ayıların menüsüne yaza uygun taze meyve ve sebzeler de eklendi. Her hareketini takip edip, peşinden koştukları ayılar, bakıcılarının kendilerine attığı soğuk meyvelerle öğlen saatlerinde güneşin tadını çıkardı. Tesis hakkında bilgiler veren yetkili Azizcan Sezer ayıların gündelik besin, oyun ihtiyaçlarından sağlık hizmetlerine kadar her hizmetin ayıların ortalama 40 yıllık hayatı boyunca sunulduğuna dikkat çekti. Sezer açıklamasında, 2-3 yaşından başlayarak 35-40 yaşına kadar her yaştan bütün hayvanlar şu an merkezimizde bulunduruluyor. Kış uykusundan çıktılar, şu an beslenmelerini ona göre ayarladık. Daha fazla yemeye başladılar. Buradaki ayılar ömürlerinin tamamını burada geçiriyorlar. İnsanlarla iletişim halinde oldukları için tekrardan bu hayvanları doğaya bırakmak mümkün olmuyor. Biz burada onlara hayatlarının sonuna kadar gereken her şeyi en iyi şekilde sunuyoruz şeklinde konuştu. Tesisin gündelik işleyişi hakkında da açıklama yapan sezer, Merkezimizde 5 tane personel sürekli olarak hizmet veriyor. Üç tane de veteriner hekim ile de buradaki bütün tıbbi müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye\'nin çeşitli bölgelerine getirilen ayılara burada merkezimiz tarafından bütün hizmetleri sağlanıyor ve bu özellikleriyle Türkiye\'de tek ayı barınağı olma statüsünü elimizde bulunduruyoruz dedi. YÜKSEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ Oldukça güçlü, çok iyi tırmanıcı, kazıcı ve hızlı koşucu olan ayıların barınakta sağlıklı bir şekilde yaşamaları için tesiste yüksek güvenlik prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanıyor. Boyları 4 metreyi aşan ve elektroşok sistemi ile çevrili tesis olası aksaklıklara karşı 7 gün 24 saat çok sayıda güvenlik kamerası ile izleniyor. Tesisteki güvenlik sistemleri hakkında bilgiler veren Sezer açıklamasında, Hayvanlar iyi tırmanıcı ve iyi kazıcı özelliklere sahipler. Biz bunlara önlem oluşturmak amacıyla merkezimizin dört bir tarafında elektroşoklu çitler ile kapattık. 7 gün 24 saat uzaktan da izlenebilen kameralarla bu alanı sürekli gözetim altında tutuyoruz ifadelerine yer verdi.