(Görüntülü Haber) Kış mevsiminde termal serada çilek yetiştiriyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde üretici Adnan Perçin (52), kurduğu jeotermal serada topraksız tarım yaparak, kış mevsiminde çilek üretiyor. Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki 2 bin metrekarelik alanda geçen yıl jeotermal enerjiyle ısıtılan ve topraksız tarım uygulaması yapılan sera kuran Adnan Perçin, çilek üretimine başladı. Sandıklı\'da evlerin ısıtılmasında da kullanılan jeotermal suyun, tabanına döşenen metal borulardan geçmesiyle ısıtılan serada çilekler saksıda yetiştiriliyor. Adnan Perçin, \"2 bin metrekarelik seramızda saksıda çilek üretmekteyiz. Saksı içerisinde toprak yerine \'kokopit\' yani Hindistan cevizinin öğütülmüş halinde bulunan madde kullanıyoruz. Kokobiti tercih etmemizin sebebi hastalıklardan uzak olmasıdır. Çilek bitkisinin çiçeklerini arıyla döllenme yapmaktayız. Tamamen doğal\" dedi. \'20 GÜNE KADAR HASADIN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ\' Serayı termal dönüşüm suyuyla ısıttığını aktaran Perçin, kışa dayanıklı bir sera kurduğunu anlattı. Perçin, \"Geçen gün kar yağdığında dışarıdaki hava eksi 7\'ye kadar düştü. Seramızın içerisindeki sıcaklık 12 dereceydi. Çilek bitkisi de eksi 15\'e kadar dayanabilmekte. Domatese göre de biraz daha avantajlı konumda. Ticari olarak 20 güne kadar hasadın başlamasını bekliyoruz. 5 yıldır aklımda olan bir projeydi. Şartlardan dolayı ancak bugün bunu uygulayabildik. Üretime başlayalı 2 ay oldu. İlçemizde hep domates serası var. Ürün çeşitliliği açısından ben de çilek olmasını ve Sandıklı\'mızın çilek yemesini istedim\" diye konuştu.