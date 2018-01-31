(Görüntülü Haber) Kış güneşi Bodrum'da sahil kenarlarını doldurdu

Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA)Muğla\'nın Bodrum ilçesinde kış mevsiminde olunmasına rağmen son günlerde yüzünü gösteren güneş, yazdan kalma günler yaşanmasını sağladı. Bodrumlular, az sayıda turist ve günübirlik turlarla gelenler sahilleri doldurdu kimi denize girip yüzdü kimi sahilde yürüyüş yaptı kimileri de kafeteryalarda oturdu. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldüğü Bodrum\'da güneşi görenler soluğu sahil kenarlarında aldı. Bodrum\'da sahildeki kafeteryalar doldu, günübirlik turlarla Bodrum\'a gelen yabancı turistler bol bol denize girip, güneşlendi. Palto ve kazakları ile sahile gelenler güneşli hava nedeniyle üzerlerindeki kalın giysileri çıkarmak zorunda kaldı. Hazırlıksız yakalanıp, mayolarını yanlarında getirmeyenler, paçalarını sıvayarak ayaklarını suya soktu. Kimileri de köpekleri ile sahilde oynadı. Özellikle Bodrum ilçe merkezindeki Kumbahçe Plajı\'nda yoğunluk dikkat çekti. Ankara\'dan tatile gelen emekli komiser 48 yaşındaki Sema Akyüz, Hava beklediğimizin çok üstünde sıcak. Kazakları, paltoları attık, tişörtlerle oturuyoruz. Mayolarımızı getirmediğimizi için pişman olduk. Yine de sahilde denizi seyredip, güneşli havanın tadını çıkarıyoruz dedi. Meteoroloji yetkilileri, turistik ilçede güneşli havanın önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceğini, sıcaklığın 17 -18 derecelerde olacağını ve yağış beklenmediğini belirtti.