(Görüntülü Haber) Kırşehir şehidini uğurladı (2)

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR, (DHA)- HAKKARİ Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 güvenlik görevlisinden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun, memleketi Kırşehir\'de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakkari\'de 3 yıldır görev yapan ve 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçiren Şehit Er Recep Kavun’un için Kırşehir Cacabey Camii önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Necati Şentürk, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 22\'nci Dönem Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Bakan Tüfenkci Cuma namazını Cacabey Camii’nde kıldıktan sonra tören alanında bulunan Şehit Tayfun Kavun’un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Er Tayfun Kavun\'un bayrağa sarılı tabutu başında ailesi gözyaşı döktü. Baba Recep Kavun, “Canım oğlum vatan sağolsun, gerekirse ben de askere gideceğim. Onun yerini ben dolduracağım. İnanmıyorum öldüğüne, O ölmedi” diye konuşurken, şehidin annesi Ayşe Kavun, kardeşi ve yakınları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Er Tayfun Kavun’un aaşı omuzlara alınarak cenaze aracına kondu ve Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.