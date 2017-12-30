(Görüntülü Haber) Kırmızı iç çamaşırına yoğun talep

Alparslan ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da yılbaşı hazırlıkları için alışveriş yapanlar, kırmızı iç çamaşırlarına yoğun ilgi gösterdi. İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, ?Satışlarımız yüzde 50 arttı. Kırmızı renk soranların sayısı da 10 kat arttı. İnsanlar uğur getireceğine inanıyor dedi. 2018 yılına sayılı gün kala vatandaşlar alışveriş için mağazalara akın etti. Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu \'Kapalı yol\' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi\'nin her zamankinden daha hareketli günler yaşıyor. Vatandaşlar, cadde boyunca sıralı mağazalarda kıyafetten kuyuma her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Kadın ve erkek iç giyimi üzerine satış yapan bir mağaza ise yeni yılı kırmızılarla karşılıyor. Mağaza girişinden kasa bölümüne kadar reyonlarda kırmızı iç çamaşırları sergileniyor. Mağaza içerisindeki cansız mankenlere de yılbaşı temalı kırmızı iç çamaşırı giydirildi. İÇ ÇAMAŞIRDA SATIŞLAR PATLADI İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, satışlardan memnun olduklarını belirterek, İnsanlar son günlerde birbirlerine hediye almak istiyor. Sevdiklerini sevindirmek istiyor. Son günlerde satışlarımız yüzde 50 oranında arttı. Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi işlerimizi daha çok artıracak dedi. Bozkuş, kırmızı rengin diğer günlerde çok fazla satılmadığını, ancak yılbaşı nedeniyle tercih edenlerin oranının 10 kat arttığını anlattı. İnsanların, kırmızı iç çamaşırının uğur getireceğine inandığını ifade eden Bozkuş, Kırmızı, yılbaşının vazgeçilmez rengi oldu. Erkekler de özellikle kırmızı renkli iç çamaşırı soruyor dedi. Alışveriş yapan kadınların kırmızı iç çamaşırlarının olduğu reyonda yoğunlaşması dikkati çekti. Alışveriş yapan Yeter Kalender, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Yeni yıldan sağlık mutluluk ve huzur dilediğini belirten Kalender, Yılbaşı alışverişi için iç çamaşırı almaya geldim. Özellikle kırmızı renk tercih ediyorum. Kırmızı rengin uğur getireceğine inanıyorum dedi. Yılbaşının mutluluk getireceğine inandığını kaydeden Fehime Tefrul ise normalde iç çamaşırı rengi seçmediğini söyledi. Yılbaşına özel kırmızı tercih ettiğini kaydeden Tefrul, Batıl inanç ama uğur getireceğini düşünüyorum. Kırmızı çamaşır takımı alacağım diye konuştu. Noel Baba desenli bokser alan Sercan Ünlü ise Yeni yıl için alışveriş yapmaya geldim. Kendime iki bokser aldım. Kırmızı renkli ve Noel Baba desenli. Uğur getireceğine inanıyorum dedi.