(Görüntülü Haber) ‘Kırmızı Elmas'ta erken hasat

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesi, kırsal Kurşunlu Mahallesi\'nde üretimi yapılan ve \'kırmızı elmas\' diye anılan çilekte hasat erken başladı. Tarlada kilosu 3 liradan satılan Çilek, Türkiye’nin her bölgesinden alıcı buluyor.



​İlçenin kırsal Kurşunlu Mahallesi\'nde yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin hasadı, kış mevsiminin ılık ve yağışsız geçmesi nedeniyle erken başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek Türkiye\'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 60 liraya çalışan kadınlar tarafından toplanan çilek, tarlada 3 liraya alıcı buluyor.



Çilek üreticisi Mustafa Akyıldız, çilek hasadının bu yıl erken başladığını ifade ederek, “Çilek üreticilerimize bol ürün ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. Kurşunlu çileğinde hasat, genelde Mayıs ayının ilk haftasında başlıyordu, ancak bu yıl çok yağış olmaması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı erken başladı. Hasat, kasım ayına kadar devam edecek. Her 3 günde bir tarladan ürün toplanıyor. Ortalama 8-9 ay çilek topluyoruz. Bu yıl çilek 8 bin dönüme dikildi. Çilek, Kurşunlu halkının geçim kaynağı oldu. Kurşunlu’da artık herkes çilekle yatıp çilekle kalkıyor. Herkes çilekten memnun. Bu çilek, Kurşunlu’nun kırmızı elmasıdır\" dedi.



Kurşunlu’da herkesin çileğe yöneldiğini belirten Akyldız, \"Başka ürün ekenler de çileğe yöneldi. Ektiğimiz çileğin tadı ve aroması, diğer çileklere göre çok güzel. Bizim topladığımız Kurşunlu çileği, Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Çileğimizi bir alan, bir daha bırakmıyor. Rengi, aroması ve tadı diğer çileklere göre çok farklı. Çilek, hem mahallemizdeki kadınlara hem de dışarıdan çalışmaya gelen kadınlara ciddi geçim kapısı oldu” ifadelerini kullandı.