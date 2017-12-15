(Görüntülü Haber) Kirlilik İskenderun'da referans değerlerinin üstünde

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'da İskenderun Çevre Korumu Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım, son günlerde özellikle geceleri gözlenen havadaki kirliliğin, dünya sağlık örgütünün verdiği referans değerlerinin çok üstünde değerler ortaya çıktığını söyledi. Yıldırım, kentteki hava kirliliğine dikkat çekerek Hatay\'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı hava izleme, ölçüm istasyonu bulunuyor. Bir tanesi İskenderun, diğeri Antakya\'yı izliyor. İskenderun\'da izlenen hava kalitesinde ciddi anlamda dünya sağlık örgütünün verdiği referans değerlerinin çok üstünde değerler ortaya çıkıyor. Bugün günlük hayatta yaşadığımız sonuçları bir anlamda istatistiki olarak da belgeleyebiliyoruzö dedi. İskenderun\'da son zamanlarda artan hava kirliliğine vurgu yapan Nermin Kara Yıldırım, Kış aylarında yoksul vatandaşlara dağıtılan kömürlerle ilgili talebimiz en azından daha kaliteli dağıtılması ki, daha da fazla kirliliğe sebebiyet vermemesidir. Bunların denetiminin düzgün bir şeklide yapılmasıdır. Bacalardan çıkan emisyon raporlarının dikkatlice denetime tabi tutulması, aynı zamanda şehir içerisindeki yeşil alanların korunması gerekiyor ki, koridor oluşturması, bir hava akımının süratle işlerlik kazanması, bunlar çok önemli. Bundan sonraki süreçte ilgililerden bunları bekliyoruz. Bu şehirde nefes alabilmek için bunları hep birlikte yapmak zorundayız diye konuştu.