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(Görüntülü Haber) Kırlangıçlar şantiye durdurdu

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye asfalt şantiyesindeki yol yapımında kullanılmak üzere yığılan kuma yuva yapan kırlangıçlar, çalışmaları durdurdu

07 Nisan 2018 13:38


Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde belediye asfalt şantiyesindeki yol yapımında kullanılmak üzere yığılan kuma yuva yapan kırlangıçlar, çalışmaları durdurdu.


Asfalt yapımında kullanılmak üzere şantiyede depolanan kum, zamanla sertleşince kırlangıçlar yuva yapmaya başladı. Kırlangıçların yaptığı yuvaları bozmak istemeyen işçiler durumu Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan\'a bildirdi. Başkan Tarhan\'da kırlangıçların misafir olduğunu belirterek işçilere \'Yuvalara dokunmayın\' talimatını verdi.Kırlangıçların bahar döneminde bir süreliğine yuva yaptığını belirten Başkan Ömer Tarhan, Her yıl bahar aylarında kırlangıçları şantiyemizde misafir ediyoruz. Yuvaların, kum yığını olduğu için bozulma tehlikesi bulunmaktadır. Biz de bu yuvaların bozulmaması için özen gösteriyoruz. Kırlangıçların şantiyemizdeki kum yığına yuva yapması bizleri mutlu etti. Onlar gidene kadar yuvaların bulunduğu kumu kullanmayacağız dedi.

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