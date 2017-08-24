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(Görüntülü Haber) Kırkağaç kavunu tezgahtaki yerini aldı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde lezzeti ve görünümüyle farklılık gösteren kavunlar satışa sunuldu

24 Ağustos 2017 14:13

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde lezzeti ve görünümüyle farklılık gösteren kavunlar satışa sunuldu. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, vatandaşlara aldanmamaları için gerçek Kırkağaç kavununun üzerindeki beneklerin siyah değil koyu yeşil renkte olduğunu hatırlattı. Kırkağaç\'ta tat ve aromasıyla ünlü kavun, tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl diğer yıllara göre ekimin düşük olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, yetiştirilen kavunlarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını gerçek Kırkağaç kavununun askıda bozulmadan 5- 6 ay kalabildiğini ifade etti. Diğer kavun türlerine göre daha geç hasat edilen Kırkağaç kavununu, aynı ad altında satılan diğerlerinden ayırt etmenin yollarını anlatan Boğaz, \"Bu ürünün hasadına 10 Ağustos\'ta başlıyoruz. Tüketici kavun satın alırken üzerindeki etikete baksın. Kırkağaç kavunuysa TSE\'den alınan coğrafi işaretin üzerinde 10 Ağustos\'tan sonraki bir tarih yer alır. Kavunumuzun üzerinde sarının üzerine koyu yeşil renkte lekeler yer alır. Kesildiğinde iç çekirdek yatağı tamamen dolu olur. Lifleri diğer kavunlara nazaran daha yoğundur. Kırkağaç kavununu tüketicilerimize yedirebilmek için ilçemizde modern kavun soğuk hava depolarımız var. Kavunlarımızı bu sayede ocak ayına kadar tüketicilerimize sunmaya çalışıyoruz\" dedi. SATIŞLAR DÜŞTÜ Yaklaşık 10 yıldır İstanbul İzmir yolunda kavun satıcılığı yapan Olcay Şimşek, bu yıl kavun ekilişinin diğer yıllara göre az olduğunu ama fiyatlarda değişen birşeyin olmadığını ifade etti. Şimşek, satışların diğer yıllara göre düştüğünü vurguladı. Kavun satıcılarından Mustafa Baldemir ise \"Kavunlarımız kendi mahsulümüz. Fiyatlar yıllardır aynı. Kilosu 1.5 - 2 TL arası değişiyor. Satışlarımızda diğer yıllara göre biraz düşüş var ama memnunuz\" diye konuştu. İstanbul- İzmir yolunu kullanan vatandaşlar ise Kırkağaç kavununu çok sevdiklerini dayanıklılığı ve tadı nedeniyle özellikle tercih ettiklerini dile getirdi.

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