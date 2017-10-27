(Görüntülü Haber) Kırım Tatar liderler: Mücadelemiz sürecek

Deniz Berktay / Kiev, 27 Ekim (DHA) - Rusya\'nın bundan üç yıl önce ilhak ettiği Ukrayna\'nın Kırım Yarımadası\'nda tutuklu bulunan fakat Türkiye\'nin girişimleri sonucunda tahliye edilerek Türkiye üzerinden Ukrayna\'ya ulaşan Kırım Tatar siyasetçiler İlmi Umerov ve Ahtem Çiygöz, siyasi mücadeleye devam edeceklerini söylediler.



Kırım Tatarları\'nın temsili organı niteliğindeki Kırım Tatar Milli Meclisi\'nin başkan vekilleri Ahtem Çiygöz ve İlmi Umerov, Kiev Borispol Havaalanı\'an varmalarının hemen ardından havaalanında düzenledikleri basın toplantısında, Kırım\'ı ele geçiren Rusya\'nın Kırım Tatarları\' na baskıları arttırdığını söyledi.



İlk söz alan Ahtem Çiygöz, memleketi özgür değilken kendisinin serbest bırakılmasını “kurtuluş” olarak görmediğini belirterek, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etti.



İlmi Umerov da, yaptığı konuşmada, önce Rus makamlarının gözaltına aldığı kişilerin serbest kalmaları için mücadelenin verileceğini, daha sonra ise sıranın Kırım\'ın işgalden kurtarılıp Ukrayna\'nın toprak bütünlüğünün tekrar sağlanmasıan geleceğini dile getirdi.



Kırımoğlu: Türkiye, Kırım Tatarları\'nı görmezden gelemez



Basın toplantısında konuşma yapanlardan, Kırım Tatarları\'nın manevi lideri olarak kabul edilen, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da, DHA\'nın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.



Kırımoğlu, iki Tatar siyasetçinin Rusya tarafından serbest bırakılmasında, Rusya\'nın uluslararası toplumun yaptırımlarından bunalmış durumda olmasının etkisinin olabileceğini söyledi.



Tatar liderlerin Türkiye üzerinden Kiev\'e ulaşmasında Türk-Rus ilişkielrindeki yakınlaşmanın etkisinin olup olmadığı yönünde DHA\'nın sorusu üzerine Kırımoğlu, kendisinin Rusya\'nın Kırım\'ı ilhakından bu yana sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la temas halinde olduğu, son olarak da Erdoğan\'ın iki hafta önce Kiev\'e gelişinde Kırım Tatarları\'nın durumunu hatırlattığını, Erdoğan\'ın da buna karşılık “Biz Kırım Tatarları\'nı kendimizden ayrı görmüyoruz” şeklinde yanıtladığını belirtti.



Erdoğan\'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin\'le görüşmesi öncesinde Türkiye\'deki Kırım Tatar örgütlerinin Erdoğan\'a çağrıda bulunduğunu belirten Kırımoğlu, Türkiye\'de nüfusun yüzde 7-8\'ini Kırım Tatarları\'nın oluşturduğunu, bu nedenle Türkiye\'de yönetimlerin Kırım Tatarları\'nın sorunlarını görmezden gelemeyeceklerini ifade etti.



Türkiye\'nin 2015 yılında Kırım\'a gayrıresmi bir gözlemci grubu gönderdiğini, Rusya\'nın bu grubun yarımadadaki durumla ilgili olumlu rapor yazacağını tahmin ettiğini, oysa ki raporun yarımadadaki durumu objektif şekilde aktardığını ifade eden Kırımoğlu, Erdoğan\'ın Putin\'le görüşmesinde bu raporu gündeme getirerek Kırım\'a kayıtsız kalmadıklarını gösterdiğini, Rusya\'nın da uluslararası alanda zor durumda olduğu için Türkiye\'nin taleplerine daha duyarlı durumda olduğunu söyledi.