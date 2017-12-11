(Görüntülü Haber) Kırılan sınıf kapılarına ilginç koruma

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki okullarda öğrenciler tarafından kötü kullanım nedeniyle kırılan sınıf kapıları, ilginç bir yöntemle korumaya alındı. Kapılara, Türkiye ve kente mal olmuş kişilerin fotoğraf ve biyografilerini içeren bilgilerle giydirme yapıldı. Öğrencilerin bu uygulama sonrası kapılar konusunda daha duyarlı olduğu gözlendi. Palandöken Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu tarafından başlatılan kapı giydirme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından tüm okullarda uygulamaya konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu\'nun talimatı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm sınıf kapıları Mevlana\'dan, Nene Hatun\'a kadar onlarca kişinin fotoğrafları biyografileri ile birlikte kapılara giydirildi. Öğrencilerin böylelikle hem kapıları koruduğunu hem de bilgi sahibi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu şunları söyledi: \"Okullardaki sınıf kapıları öğrenciler tarafından sert çekilme, tekme atılma gibi nedenlerle kırılıyordu. \'Neler yapabiliriz\' diye düşünürken Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu böyle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Bir süre sonra kapıların kırılmadığını gördük. Bunun üzerine bu iki yıl önce projeyi tüm okullarımıza uyguladık. Öğrencilerimizde milli tarih, milli kültür bilinci uyandırmak Erzurum\'un yetiştirdiği değerleri milli değerleri kapılarımıza biyografileriyle birlikte fotoğraflarını giydirerek öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz hem bu tarihi şahsiyetleri birkaç satır yazıyla, kim olduğunu öğreniyor hem de milli bilincini geliştiriyor. Mesela; Aşık Yaşar, Reyhani kimdir ? Nene Hatun kimdir? Bunları hem tanısınlar hem de aynı zamanda bilgi sahibi olsunlar. Bu sayede de kapıları tekmeleyip kırmaktan kendilerini uzak tutsunlar. Daha önceleri kapılarımız boştu. Öğrenciler tabii ki genç ve enerji dolu. Bazen kapıları tekmeliyor, bazen de kötü kullanım nedeniyle kırılmalarına neden oluyorlardı. Öğrencileri artık bu işten vazgeçirmiş olduk. Öğrenciler sınıf kapılarını güzel bir şekilde inceliyor, üzerindeki tarihi şahısları, büyüklerimizi, bunların biyografilerini okuyor. Kapıda milli değerini, kendinden bir parça gören öğrenci buna saygı gösteriyor. Böylelikle kapı kırılmalarının önüne geçmiş olmakla birlikte monotonluktan kurtarmış olduk. Kapılar okullarımıza renk kattı, farklı bir güzellik oluşturdu. Proje amacına ulaştı. Belki de diğer okullarımıza örnek olacaktır.\" İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, Palandöken ilçesinde 36 bina yakın öğrenci, 76 okul bulunduğunu bildirdi.