(Görüntülü Haber) Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıl dönümü hava muhalefeti nedeni ile Kültür Merkezi Salonu\'nda kutlandı. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz törende, “Bu topraklar bizim için canımızdan kutsaldır. Bu güne kadar ne FETÖ’ye ne PKK’ya venede diğer terör örgütlerinin saldırısına bu millet boyun eğmedi, eğmeyecektir” dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile Kültür Merkezi\'nde başlayan törende konuşan Vali Haktankaçmaz, şöyle dedi: \"Cumhuriyet; istiklal ve istikbalimiz için milletçe yekvücut olarak verilen mücadelenin zaferle taçlandırılmasının adıdır. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu 1071 Malazgirt Zaferi\'nden sonra Türk yurdu haline gelmiştir. Her santimetre karesi aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kanları ile sulanmış bu topraklar bizim için canımızdan kutsaldır. Bu millet, bu güne kadar ne FETÖ, ne PKK’ya ve ne de diğer terör örgütlerinin saldırısına boyun eğmedi, eğmeyecektir. TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, bizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği ‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak’ için daha çok çalışacağız” dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı verdi. Şiirlerin okunması ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı. Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi’nde askeri ve diğer kurumların hizmet araçlarının geçişi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.