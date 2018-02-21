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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de 15 Temmuz gazisine övünç madalyası ve berat

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Valisi İlker Haktankaçmaz, 15 Temmuz gazisi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı teslim etti

21 Şubat 2018 20:49

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Valisi İlker Haktankaçmaz, 15 Temmuz gazisi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı teslim etti. Kırıkkale Valiliği makamında düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Uğurlu ile Gazi Mustafa Semerci’nin eşi ve çocukları katıldı. Vali Haktankaçmaz, Gazi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı teslim ettikten sonra yaptığı konuşmada, madalya ve beratın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğunu ifade etti. Mustafa Semerci’nin, 15 Temmuz gecesi helikopterle Genelkurmay Başkanlığı’na yapılan hain saldırıda yaralanarak gazi olduğunu belirten Vali Haktankaçmaz, “15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlığın bir belgesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız adına bende kendisine madalyasını ve beratını takdim ettim. Hain darbe girişimine karşı durmak için o gece sokağa çıkanlar hiçbir şey düşünmeden sadece \'yapmam gereken neyse onu yapmam lazım\' düşüncesiyle sokağa çıktı. Rabbim kimisine şehadet mertebesini, kimi kardeşlerimize de gazilik mertebesini nasip etti. Rabbimden bu milletin arasından böyle kahramanların sayısını eksik etmemesini temenni ediyorum” dedi. Gazi Mustafa Semerci de törendeki konuşmasında, “O gün hiçbir şeyi düşünmedik. Sadece ‘vatan millet’ dedik. Cumhurbaşkanımızın seslenmesi ile dışarı attık kendimizi, canımız pahasına gittik. Önemli olan memleketi vermemekti. Bunu da başardık” dedi.

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