(Görüntülü Haber) Kırgız kadını döven sanığın yargılanmasına devam edildi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Kırgısiztanlı 23 yaşındaki Malika Nootieva\'yı minibüste demirle dövüp, çanta ve cep telefonunu gasp ettikten sonra araçtan attığı öne sürülen 49 yaşındaki Mustafa Y.\'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya- Korkuteli karayolunda geçen 21 Aralık gecesi kanlar içinde ağır yaralı halde bir genç kız bulundu. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan kızın, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi\'nde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı. 2 KİŞİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında, garsonluk yapmak için Antalya\'ya geldiği anlaşılan Nootieva\'nın, para karşılığı erkeklere pazarlandığı öne sürüldü. Genç kadını pazarladığı iddia edilen Sefa Ç. ile Korkuteli yolunda dövüp yola attığı ileri sürülen Mustafa Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklandı. Sefa Ç. hakkında fuhşa aracılık yapmak suçundan Antalya 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, Mustafa Y. hakkında ise \'nitelikli yağma\' suçundan 15 yıla kadar, \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan ise \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki ayrı dava açıldı. \"SANIK BANA TEKME ATTI, BIÇAK ÇEKTİ\" Sanıklarında Mustafa Y.\'nin yargılanmasına Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında tutuktu yargılanan Mustafa Y. ile Malika Nootieva ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kırgızistan\'ın İstanbul Konsolosu Ruslan Kazakbaev ile insan ticareti konusunda çalışmalar yapan Aile Danışmanları Derneği Başkanı Güngör Toprak Çabuk ve Başkan Yardımcısı Yusuf Erdemir ile çok sayıda Kırgız vatandaşının da izlediği duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Malika Nootieva, \"Sanık bana vurdu. Tekme attı. Bıçak çekti\" dedi. Tutuklu sanık Mustafa Y. ise hakkında iddiaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Korkuteli\'ne giderken Malika Nootiva\'nın aldığı alkolün etkisiyle kusmak isterken araçtan düştüğünü, yerde hareketsiz yattığını görünce de korkusundan bırakıp gittiğini ileri süren Mustafa Y. \"Benim 4 çocuğum var. 2 çocuğum okumakta. Ben tutuklu olduğum için maddi açıdan sıkıntı çekmekteler. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. SANIK AVUKATININ SAVUNMASI Sanığın avukatı Sami Mutlu Sözer ise basında çıkan haberlerde müvekkilinin bir fuhuş çetesinin elemanı olarak gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Müvekkilinin 8 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Sözer, \"Eldeki deliller mağdurun, Türkiye\'ye garson olarak değil, fuhuş yapmak için geldiğini göstermektedir. İddia edildiği gibi müvekkilim müştekinin kolye, küpe, yüzük ve cep telefonunu gasp etmedi, darp etmedi. Müvekkilimin bunlara ihtiyacı yok. Bankada 61 bin lirası var. Hiçbir borcu yok. Müvekkilim müştekiye bir şey olmadığını düşünerek ertesi gün bir başka kadınla da ilişkiye girmiştir. İddiaların hepsi asılsızdır. Bu haberlere yayın yasağı getirilmesini talep ediyoruz\" dedi. Tahliye ve yayın yasağı talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Yürüme güçlüğü çeken Malika Nootieva, arkadaşlarının yardımıyla adliyeden ayrıldı. Malika Nootieva\'nın avukatı Enis Ziyalı ise sanık avukatının iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu söyledi.