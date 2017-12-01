(Görüntülü Haber) Kirayı ödememek için eve tabut salı ile girip çıktı

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta uzun süre ev kirasını ödeyemeyen kiracı F.Ç.\'nin, ev sahibine yakalanmamak bir camiden aldığı tabut salı ile balkondan eve girip çıktığı belirlendi. Olay Sivas merkezde bulunan 4 Eylül Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerinde yaşandı. İşçe emeklisi ev sahibi Adem İlbaşı, 1 yıl önce evini bir bankada satış temsilcisi olarak görev yapan F.Ç.\'ye 450 liraya kiraladı. İlk bir iki ay kira ücretini zamanında yatıran F.Ç., daha sonra ödeme yapmamaya başladı. Ev sahibi İlbaşı, kira ücretini vermeyen kiracıya bir türlü ulaşamadı. Komşuları da kiracıyı görmediklerini söyledi. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran ev sahibi Adem İlbaşı mahkemeden icra yolu ile tahliye kararı aldırdı. Ardından polislerle eşliğinde evine gitti. Eve giren İlbaşı kiracıyı uyurken buldu. İçeride ise çok miktarda biriktirilmiş çöp olduğunu gördü. Evde arama yapan polis ekipleri ve İlbaşı, evin arka balkonunda camiden alınan ve tabut taşımada kullanılan salı buldu. Kiracının eve girip çıkarken tabut salı yardımı ile arka balkonu kullandığı ve bu şekilde komşulara da görünmediği anlaşıldı. Gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen İlbaşı Burada oturan F.Ç. isimli vatandaş bir seneye yakındır kira ödemiyordu. Onunla ilgili kirayı alamayınca avukatla icra yoluna başvurduk. Avukat bey protestoları uyguladı, takip etti. Bulamayınca tekrar icra yolu ile evi açtık ve geldik ki vatandaş evin içerisinde yatıyor. Yatağını sermiş aynı odada yemiş içmiş çöplerini de buraya biriktirmiş burada kalmış. Komşulara soruyoruz nereden girip çıktığını kimse görmemiş. Dün biz kapıyı kırarak içeri girdiğimizde uyandı \'ne oluyor\' diyerek geldi. Emniyet güçleri arkadaşlarımız \'Biz seni arıyoruz, kapıyı kırıyoruz duymuyorsun\' diyerek tepki gösterdi. İcra yoluyla evi boşalttık, eşyalarını teslim ettik. Camiden tabut salını almış. Komşular görmesin diye arka balkondan girip çıkmış eve. ifadelerini kullandı. İlbaşı, evinden çıkan tabut salını ise yakındaki camiye teslim etti.