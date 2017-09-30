(Görüntülü Haber) Kınık'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini buldu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, Belediye ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön talep toplanarak yaptırılan ve yüzde 80\'i tamamlanan 276 konuttan 137\'si kurayla sahiplerini buldu. Diğer 134 konut için ise yaklaşık 300 ön başvuru olduğu bildirildi.



Fatih Mahallesi, Kocaömer Caddesi üzerindeki 67 bin metrekarelik alan üzerine geçen yıl Ekim ayında TOKİ tarafından yapımına başlanan 112\'si 2+1, 164\'ü de 3+1 olarak yapılan toplam 276 konut inşaatının yüzde 80\'lik bölümü tamamlandı. Ön talepleri alınan 41\'i 2+1 ve 96\'sı da 3+1 olmak üzere toplam 137 konut için Kınık Aile Yaşam Merkezi\'nde kura çekimi yapıldı. Kurayla daireleri belirlenen hak sahipleri, büyük sevinç yaşadı.



Kura çekimde konuşan Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, \"Bugün bu salonda, noterimizin çekeceği kuralarla, ön başvurusunu yapıp, bankaya başvuru bedellerini yatıran her hemşerimiz evsahibi olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Yapılan 276 konuttan 5\'i kapıcı dairesi olarak planlandı. Ayrıca 67 bin metrakerelik alanda konutların dışında alışveriş merkezi, cami ve diğer sosyal donatı alanları da yer alıyor. 67 bin metrekarelik alanda 276 konut yapmak şu anlama geliyor; Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle dikey mimariden yatay mimariye geçilmiştir. İlçemizde, bu yatay mimariye uygun olarak 17 bin metrekareye konutlar ve sosyal donatılar geri kalan 50 bin metrekareye otopark ve yeşil alan yapıldı. Selçuklu mimarisini andıran konutlar için TOKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kuranın ardından isteyen hak sahiplerni belediyemizin servis araçları ile inşaat alanına gidip, 2+1 ve 3+1 örnek daireleri görebilecek. Yüklenici firma ile bu sabah yaptığım görüşmede, hak sahiplerinin yıl sonuna kadar evlerine geçebileceğini öğrendim\" dedi.



\'HEDEFİMİZ 2023\'E KADAR 1 MİLYON KONUTA ULAŞMAK\'



TOKİ Satış Uzmanı Süleyman Hilmi Önal da TOKİ\'nin kuruluş amacının belediyelere ucuz kredi temin edip, toplu konut yapımını sağlamak olduğuna dikkati çekip, \"Fakat bu, 2002 yılında göreve gelen Ak Parti hükümetleri ile değişti. Belediyeler olmadan direkt konut yapımına döndü. 2002 yılı ile 2017 yılları arasında ihaleleri yapılıp, yapım işleri devam edenlerle beraber 800 bin konut hedefine ulaşmış bulunmaktayız, Hedefimiz 2023 yılına kadar 1 milyon konuta ulaşmak. Bu 800 bin konutun 629 bin adetini vatandaşlarımıza teslim ettik. Geriye kalanları da Kınık\'ta olduğu gibi kısa sürede teslim etmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından noter huzurunda ilk kuraları Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün,TOKİ Satış Sorumlusu Süleyman Hilmi Önal ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya çekti. Kurayla toplam 137 daire sahibini buldu. İsteyen hak sahipleri, daha sonra TOKİ inşaat alanına gidip, Kınık Belediyesi Şehir Plancıları eşliğinde örnek daireleri gezdi.



Diğer 134 konut için ise yaklaşık 300 ön başvuru olduğu bildirildi.