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(Görüntülü Haber) Kınık'ta orman yangını (1)

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık İlçesi'nde, ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

22 Ağustos 2017 15:05

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yörede bulunanlar yangının bölgeye düşen bir göktaşı nedeniyle başladığını öne sürdü. Arpaseki Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.30\'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Kınık Şefliğinden 1\'inci Bergama Orman İşletme Müdürlüğü\'nden 4 olmak üzere bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü yangının bu nedenle başladığını öne sürdü. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, düşen cismin ışıklı bir cisim olduğunu hatta komşu mahalle olan Aziziye Mahallesi\'nden de görüldüğünü iddia etti. Yangın yerine yakın oturan İsmail Süren, \"Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü\" dedi.

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