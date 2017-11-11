(Görüntülü Haber) Kimsesiz Suriyeli, otogarda ölü bulundu (2)

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep’e gelen Suriye uyruklu 43 yaşındaki Yusuf Azize, 4 yıldır geceleri kaldığı otogarda ölü bulundu. Olay, öğleden sonra Karacaahmet Mahallesi’ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Otogar görevlileri, kimsesi olmadığı için 4 yıldır geceleri otogarda uyuyan Yusuf Azize’yi yattığı bankta uyandırmaya çalıştı. Azize, uyanmayınca durumdan şüphelenen görevliler, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Azize’nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Azize’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.