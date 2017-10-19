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(Görüntülü Haber) Kilis'te motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

    Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 2'si çocuk 3 Suriyeli ile sürücü yaralandı

19 Ekim 2017 17:34

 

 

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 2\'si çocuk 3 Suriyeli ile sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Mehmet Ümit Pehlivan yönetimindeki 79 AV 558 plakalı motosiklet, adliye karşısında pusetle yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki Suriyeli Gade Nane\'ye çarptı. Kazada Gade Nane ile oğlu 2 yaşındaki Usame ve yanlarında bulunan yakını pusetteki 10 aylık Melek Naccar ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



 

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