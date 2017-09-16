(Görüntülü Haber) Kilis'te dünyanın en büyük katmeri, Rekorlar Kitabı'na girdi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nde 0.55 metrekare büyüklüğünde yapılan dünyanın en büyük katmeri, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi. Kilis Belediyesi tarafından Öğretmenevi arkasında düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nin açılışına; Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcıları Osman Uğurlu ve Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis\'in yüreği büyük bir kent olduğunu belirterek, \"Kilis cefakar bir il, aynı zamanda da vefakar ildir. Yanıbaşımızda Suriye’deki olaylar patlak verdiği zaman en çok etkilenen, en çok sıkıntı çeken, en çok mağdur olan il Kilis oldu. Nüfusumuzun iki, üç katı Suriyeli misafir geldi, birçoğu burada kaldı. Bir kısmı da buradan diğer illere dağıldı. Tabiri caiz ise Kilis tıkını çıkarmadı. Ne yaptı; evini, işini aşını, sokağını, caddesini, parkını, yolunu her şeyi paylaştı. Bu da yetmedi, dünyanın en büyük terör örgütü olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütü tarafından üzerimize çok sayıda füze atışı oldu. Birçok insanımız hayatını kaybetti, birçok insanımız ise yaralandı. Bulunduğumuz mekanın ilerisine füzeler düştü. Cumhurbaşkanımızın direktifleri, hükümetimizin talimatlarıyla kahraman ordumuz, yenilmez denen, dünyanın başbelası denen DEAŞ terör örgütünün bulunduğu yerlere operasyon düzenledi. Dünya bizi yalnız bıraktı, buna rağmen ordumuz girdi, başardı ve çıktı. Geçen yıllar güvenlik korkumuz varken, bugün güvenlik sağlandı, festivaller yapabiliyoruz. Neyin sayesinde; güçlü devlet, güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü hükümet, güçlü millet, güçlü ordu sayesindedir. Kilis katmerini dünyaya anlatamıyoruz. Kilis katmeri belki de dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesi, en hafif tatlılarından bir tanesidir. En güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Biz bunu tanıtamıyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivalde baklavacı Yılmaz Ayoğlu tarafından dünyanın en büyük katmerinin yapılması denendi. Ayoğlu tarafından yapılan 0.55 metrekarelik katmer, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibi tarafından incelenip, dünyanın en büyük katmerini Guinness Rekorlar Kitabı\'na tescili yapıldı.