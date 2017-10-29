(Görüntülü Haber) Kilis'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı?nda yapılan kutlama törenine; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon Komutan ve 2?nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kadir Yeşilkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Mehmet Tekinarslan, Vatan sevgisiyle yaşattığımız hürriyet aşkıyla, milli iradeyle bugünlere taşıdığımız Cumhuriyet, ne mutlu bize ki, gençlerimize devraldığımız, mirası çok daha aydınlık, çok daha güçlü yarınlara, teslim edecek öz güveni içersinde veriyor dedi. Öğrencilerin şiir okuduğu törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.