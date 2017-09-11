(Görüntülü Haber) Kilis'te Atatürkçü Düşünce Derneği soyuldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi\'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride bulunan eşyaları çalıp, üyelik formlarını yaktı.



Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki ADD Kilis Şubesi’nin bulunduğu binanın 3’üncü katında meydana geldi. Derneğin tahta kapısını kırıp içeri giren, kişi ya da kişiler, sandalyeler, masalar, televizyon, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çay semaveri gibi eşyaları çaldı. Dolaptaki üyelik forumları ile üyelerin kimlik fotokopilerini de ateşe verip yakan kişiler, kayıplara karıştı. Şube Başkanı Mehtap Okatan\'ın dernek binasına toplantı için hazırlık yapmaya geldiğinde fark ettiği olay üzerine polis, dernekte parmak izi alıp delil toplayarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi\'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride bulunan eşyaları çalıp, üyelik formlarını yaktı.



Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki ADD Kilis Şubesi’nin bulunduğu binanın 3’üncü katında meydana geldi. Derneğin tahta kapısını kırıp içeri giren, kişi ya da kişiler, sandalyeler, masalar, televizyon, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çay semaveri gibi eşyaları çaldı. Dolaptaki üyelik forumları ile üyelerin kimlik fotokopilerini de ateşe verip yakan kişiler, kayıplara karıştı. Şube Başkanı Mehtap Okatan\'ın dernek binasına toplantı için hazırlık yapmaya geldiğinde fark ettiği olay üzerine polis, dernekte parmak izi alıp delil toplayarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.