(Görüntülü Haber) Kilis'te, 4 bin bebeğe 'Hoşgeldin' paketi

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan \'Hoşgeldin meleğim\' projesi kapsamında bugüne kadar dünyaya gelen 4 bin bebeğin ailesi ziyaret edilerek, hediye paketleri verildi. Kilis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Kilis Belediyesi Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları tarafından yeni doğum yapmış aileler ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde hem anneler bilgilendiriliyor, hem de yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan hediyeler veriliyor. 2014 yılından bugün kadar sürdürülen proje kapsamında şu ana kadar kentte 4 bin aileye ulaşıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, nüfuslarından daha fazla Suriyeliyi misafir etmelerine rağmen sosyal çalışmaları ihmal etmediklerini belirterek, Bu sosyal hizmetler çerçevesinde \'Hoş geldin Meleğim Projesi\' uyguluyoruz. Yani yeni doğan çocuklarımıza gerek Suriyeli gerek Türk çocuklarımızın evlerine ekibimiz giderek, anneleri bilgilendiriyor ve çocuğun ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini veriyor. Bu şekilde insanların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Barışın ve huzurun ana şehri olan Kilis?te bu tür sosyal faaliyetleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz diye konuştu.