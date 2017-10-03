(Görüntülü Haber) Kilis'te 183 kişilik işe 4 bin başvuru

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 183 kişilik işe, 4 bin kişi başvurdu. Yoğun başvurunun ardından işe alınacak 183 kişinin ismi noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. İş-Kur tarafından yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında Kilis ve ilçelerindeki okullarda 183 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Geçen ay yapılan duyurunun ardından asgari ücret karşılığı 9 ay sürecek işe girmek isteyen 4 bin 400 kişi İş-Kur\'a başvurdu. Yapılan güvenlik soruşturması sonrası 400 kişinin başvurusu kabul edilmedi ve 4 bin kişi arasında 183 kişinin noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile isimlerinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu sabah polisin yoğun önlem aldığı 7 Aralık Stadyumunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Tribünleri iş umuduyla yüzlerce kişinin doldurduğu stadyumda, şeffaf plastik kutu içerisine adayların isimlerinin yazıldığı küçük kağıtlar arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonunda 183 asil ve yedek isim belirlendi. Kurada ismi çıkanlar mutlu olurken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Bu arada bazı erkek adaylar, kurada daha çok kadınların isminin çıkmasına tepki gösterdi. İş Kur İl Müdürü Nurettin Köksal, kurada ismi çıkanların 9 ay süreyle istihdam edileceğini belirterek, \"Kilis merkezde 136, Polateli ile Elbeyli ilçelerinde 17, Musabeyli ilçesine ise 30 görevli vereceğiz. Toplam 4 bin 400 kişi başvurdu. Bir hafta süren emniyet soruşturması sonrası 400 kişinin soruşturması olumsuz geldi. Bunları çıkardık ve 4 bin kişi arasında kura çekimi yaptık\" dedi.