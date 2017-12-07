(Görüntülü Haber) Kilis’in düşmandan kurtuluşu kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyelerinin İslahiye Caddesi\'nde Kilis\'e temsili giriş yapacak olan Kuvay-i Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri, Kuvay-i Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte kent merkezine yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden törende konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kurtuluş Savaşı\'nda aziz vatanı kirli postallarıyla kirletenlere ders verildiğini belirterek, \"Bilenen tarihin Türk\'ün esaretini yazmadığını, yazamadığını, kıyamete kadar da yazamamağa yemin etmiş, istiklal aşığı bu milletin evlatları, milletin esaretten kurtulması için gerekeni yapmıştır. 7 Aralık’ta da bunu yapmıştır dedi. AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ise, Kudüs’ün Müslümanların başkenti olduğunu ifade ederek, \"Bu densizliği izin verilmeyecektir. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. Kilis ensar şehirdir, nüfusundan fazlası Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapan Kilis hükümetimiz bazında da çok büyük takdir ediliyor. Kilis’in tarihine büyük hizmet edecek iki tane baraj yapılıyor. Yukarı Afrin Barajı ve Sabun Suyu Barajı\'nın, yüzde 50’den fazlası bitti. İki barajımızda 2018 yılı sonunda hizmete girecektir. Biri Kilis’in içme suyu, bir diğeri de sulama amaçlı kullanılacak\" diye konuştu. Belediye Başkanı Hasan Kara da, 96 yıl önceki durum ile aynı durumda olduklarını olduğunu ifade ederek, \"Biz birbirimizin, karışının, gözünün rengine bakmadan zaman birlik beraberlik zamanıdır. Zaman dik durma zamanıdır. Oyunun planın hepsi bizim başımıza dönüyor. Bunlar oyun yapıyorlar, yapacaklar da, yüz yıllarca boyu yaptılar, belki bunlar yüzyıllarca yine yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Peki biz ne yapacağız asıl önemli olan bu, 15 Temmuz akşamı dimdik durduksa, PKK terör örgütüne DEAŞ terör örgütüne nasıl dimdik durduysak, Kurtuluş Savaşı\'nda nasıl dimdik durduysak, nasıl Çanakkale geçilmez diyerek dimdik duyduysak bugün de aynı şekilde dimdik duracağız” dedi. Halk oyunları ve mehter gösterilerinin ardından 7 Aralık nedeniyle düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği tören, resmi geçişle sona erdi.