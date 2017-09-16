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(Görüntülü Haber) Kilise hırsızları yakalandı

Çağatay KENARLI/İstanbul, (DHA)- BEYOĞLU'nda bulunan Latin Katolik Kilisesi'nden sabah saatlerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı

16 Eylül 2017 12:18

Çağatay KENARLI/İstanbul, (DHA)- BEYOĞLU\'nda bulunan Latin Katolik Kilisesi\'nden sabah saatlerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli Zeytinburnu\'nda yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada \'Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde A.H., O.A.K., B.M. ve Özbekistan Uyruklu A.H. Zeytinburnu\'nda hırsızlığa konu olan malzemelerle birlikte yakalanmıştır\" denildi. Hırsızlarla birlikte çaldıkları 1 adet Hz. İsa figürlü tablo, 1 adet Hz. İsa figürlü istavroz, 1 adet Meryem Ana heykeli, 4 adet Düstur kitabı, 1 adet halı da ele geçirildi. 

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