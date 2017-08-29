T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye ziyareti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, (DHA)- ADALET Kurultayı için 3 gündür Çanakkale'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonda düzenlenen 'Geçimde Adalet' paneline dinleyici olarak katıldı

29 Ağustos 2017 00:33

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, (DHA)- ADALET Kurultayı için 3 gündür Çanakkale\'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonda düzenlenen \'Geçimde Adalet\' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından Gelibolu ve Eceabat ilçelerindeki şehit evlerini ziyaret ederek, ailelere taziyede bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, \'Adalet Kurultayı\' kapsamında düzenlenen \'Geçimde Adalet\' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde Cougar tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Binbaşı Koray Onay\'ın Gelibolu İlçesi Yazıcızade Mahallesi\'ndeki baba ocağına yaptı. Kılıçdaroğlu\'nu şehit evinin girişinde Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar ve beraberindeki partililer karşıladı. Şehidin annesi Nahide Onay, babası Süleyman Sinan Onay ve eşi Pınar Onay\'a taziye dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, şehidin 1 yaşındaki kızı Ece Onay\'a da oyuncak hediye etti. Ziyaret şehitleri için dua edilmesinin ardından sona erdi. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Helikopter kazasında hayatını kaybeden binbaşımızın ailesini ziyaret ettik. Şehidimize Allah\'tan rahmet diledik. Duamızı okuduk. Ailesine Allah\'tan sabır diledik ve hep şunu söyledik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Acıların en büyüğü evlat acısı\" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından Gelibolu Belediye Binası\'na geçti. Kılıçdaroğlu\'nu belediye binası önünde yine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar karşılayarak çiçek takdim etti. Ardından Başkanlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kılıçdaroğlu\'na Belediye\'nin çalışmalarını anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu Belediyesi\'ndeki temaslarının ardından Eceabat İlçesi\'ndeki 1996 yılından Marmaris Aksaz\'da düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Ahmet Toprakkarıştıran\'ın Annesi Nazire Toprakkarıştıran\'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZEN Mustafa SUİÇMEZ Doğan ZELOVADHA ADALET KurultayıCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAdaletKılıçdaroğluGeliboluEceabatCHP Lideri Kemal KılıçdaroğluKurultayıMayısUludereCougarBinbaşı Koray Onay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24