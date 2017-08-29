(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye ziyareti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, (DHA)- ADALET Kurultayı için 3 gündür Çanakkale\'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonda düzenlenen \'Geçimde Adalet\' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından Gelibolu ve Eceabat ilçelerindeki şehit evlerini ziyaret ederek, ailelere taziyede bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, \'Adalet Kurultayı\' kapsamında düzenlenen \'Geçimde Adalet\' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde Cougar tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Binbaşı Koray Onay\'ın Gelibolu İlçesi Yazıcızade Mahallesi\'ndeki baba ocağına yaptı. Kılıçdaroğlu\'nu şehit evinin girişinde Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar ve beraberindeki partililer karşıladı. Şehidin annesi Nahide Onay, babası Süleyman Sinan Onay ve eşi Pınar Onay\'a taziye dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, şehidin 1 yaşındaki kızı Ece Onay\'a da oyuncak hediye etti. Ziyaret şehitleri için dua edilmesinin ardından sona erdi. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Helikopter kazasında hayatını kaybeden binbaşımızın ailesini ziyaret ettik. Şehidimize Allah\'tan rahmet diledik. Duamızı okuduk. Ailesine Allah\'tan sabır diledik ve hep şunu söyledik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Acıların en büyüğü evlat acısı\" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından Gelibolu Belediye Binası\'na geçti. Kılıçdaroğlu\'nu belediye binası önünde yine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar karşılayarak çiçek takdim etti. Ardından Başkanlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kılıçdaroğlu\'na Belediye\'nin çalışmalarını anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu Belediyesi\'ndeki temaslarının ardından Eceabat İlçesi\'ndeki 1996 yılından Marmaris Aksaz\'da düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Ahmet Toprakkarıştıran\'ın Annesi Nazire Toprakkarıştıran\'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.