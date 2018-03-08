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Politika

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan cinsiyet kotası için kadınlara mücadele çağrısı (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ve Türkiye genelinden kadın muhtarların katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşeh

08 Mart 2018 21:48

KILIÇDAROĞLU\'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ve Türkiye genelinden kadın muhtarların katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu kapıda karşıladı. Konuklarını makamında ağırlayan Kocaoğlu, misafirlerine çay, simit ve peynir ikram etti. Ziyaret basına kapalı olarak yaklaşık 15 dakika sürdü. Bir süre Büyükşehir Belediyesi\'nde mola veren Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere belediyeden ayrıldı. Başkan Kocaoğlu da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu\'nu uğurlamak için İzmir Adnan Menderes Havaalanı\'na gitti. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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