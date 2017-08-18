(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, traktör kazasında annesi ve 2 kardeşini kaybeden gence sahip çıktı

Aziz GÜVENER / HENDEK(Sakarya), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazada traktörden atlayarak yaralı kurtulan, kazada annesi ve 2 kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Veysel Akman'ı hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, gencin okula gidebilmek için fındık toplamaya geldiğini öğrenince okul masraflarını karşılayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Hendek'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, cenazelerin bulunduğu ve yaralıların tedavi gördüğü Hendek İlçe Devlet Hastanesi'nde Başhekim Dr. Sedat Aydın ile görüşerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu kazada annesi, erkek kardeşi ve kızkardeşini kaybeden, kaza sırasında traktörün römorkundan atlayarak yaralı kurtulan 16 yaşındaki Veysel Akman'ı ziyaret etti. Gencin özel okula gitmek için para biriktirmek amacıyla fındık toplamaya geldiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, "Özel okula giderse eğitim masraflarını ben karşılayacağım" dedi. 'EKMEK PARASI İÇİN' Kılıçdaroğlu ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek şunları söyledi: "Buraya ekmek parası için gelmişler. Traktörün freninin patladığı ifade edildi, raporlarla bütün ayrıntılar ortaya çıkar. Ekmek parası için mücadele eden, para kazanmak için gelen bir genç çocuğumuz da özel okula gitmek için geldiğini ifade etti. Buradan kazandığı parayla okul masraflarını vereceğini söyledi. Frenin patladığını hissettiği için kendisini traktörden attığını ifade etti, sanıyorum ciddi bir sorunu yok. Devletimiz, hastanemiz, başhekimlerimiz ellerinden geleni yapmışlar. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz." Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından Sakarya'dan ayrıldı.