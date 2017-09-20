(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Trabzon’da

Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından düzenlenen ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak için Giresun’a geçmek üzere geldiği Trabzon’da ziyaretlerde bulundu.



Partisi tarafından organize edilen, Ordu’dan Giresun’a ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak için bugün saat 13:30 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından ilgiyle karşılandı. Kalabalığı selamlayan Kılıçdaroğlu, karayolu ile Kaşüstü Mahallesi’ne geçerek bir süredir tedavi gören CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazaroğlu’nu evinde ziyaret etti, \"Geçmiş olsun\" dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu buradaki ziyaretinin ardından önceki gün hayatını kaybeden Trabzonlu İşadamı Celal Hekimoğlu’nun fabrikasına geçti, oğulları Trabzonspor’un eski başkan adaylarından Celil ile Suat Hekimoğlu\'na taziyelerini sundu.



Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ kortejine katılmak üzere karayolu ile Giresun’a hareket etti.