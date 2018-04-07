(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için şeker fabrikalarını satıyorlar (9)

KILIÇDAROĞLU, ALACAHÖYÜK\'TE Çorum\'da şeker fabrikalarının satılması kararına karşı miting düzenleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası Çorum\'un tarihi ve ören yerlerini gezdi. İlk önce Alacahöyük\'e gelen Kılıçdaroğlu, burada köy halkı tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından Alacahöyük\'ün tarihi ve ören yerlerini gezdi. Hititler\'in başkenti Hattuşaş\'taki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan, 10 gizli yer altı geçidinden birinin içine giren Kılıçdaroğlu bir süre gizli geçidi inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Ardından Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği değerlendirilen ve \'dünyanın çalışan en eski barajı\' unvanına sahip Hitit Barajı\'nı gezen Kılıçdaroğlu, köy halkıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayolu ile Ankara’ya hareket etti.