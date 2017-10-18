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Politika

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu : Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız (3)

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköşk Otel'de kadın muhtarlarla kahvaltılı programda bir araya geldi

18 Ekim 2017 15:03

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköşk Otel\'de kadın muhtarlarla kahvaltılı programda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, \"Muhtarlık kurumu sıradan bir kurum değildir. Muhtar, mahallesini en iyi bilen kişidir. Neden kadın milletvekili sayısı artmıyor? Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız. Benim bir hafta sonu evim var. Domates alırken dedim ki; \'Niye dertlisin\'. \'Eşim öldü\' dedi. \'Hiç kimsenin kapısını çalamıyorum, kimse de bize gelmiyor\' diyor. Kadının böyle bir rolü var. Kadın insan ilişkilerini kurmada olağanüstü bir güce sahip. Siz siyasete bir şekliyle geldiniz, muhtar oldunuz. Bu sayının neresinden bakılırsa bakılsın önümüzdeki yıllarda bu sayının 10 katına çıkması lazım. Sizlerle beraber olmak benim için bir gurur vesilesi oldu. Bu toplantıyı gerçekleştiren arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bir sorununuz olursa rahatlıkla bize iletebilirsiniz. Muhtarlarla ilgili bağımsız bir kanun çıkması lazım.\" dedi.

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