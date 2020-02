(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini paylaşıyor musun? (2)

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var. Bu öyle bir soytarı ki; \'Keşke Yunan galip gelseydi\' diyor Milli Kurtuluş Savaşı\'nda. Bu soytarıya önce sarayın kapısını açtılar baş köşeye oturttular yetmedi hastalandı sözde; Erdoğan onu ziyarete gitti. Arkasından Meclis Başkanı da ziyarete gitti. Çok açık ve net soruyorum; sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu\'nun görüşlerini paylaşıyor musun? O, Milli Kurtuluş Savaşı\'na ve vatana ihanet etti sen de bu ihanetin bir parçası mısın? Açık ve net senden bir cevap bekliyorum. Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, gidip de bu soytarılar ile muhatap oluyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. Öğretmen açığına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Hepimizi yetiştiren öğretmenlerimiz. Onların pres makinesi arasında sıkışıp ölmesini kabul edemiyorum. Milli Eğitim Bakanı \'109 bin öğretmen açığımız var\' diyor. Niye almıyorsunuz bunları? Emin olun CHP iktidarında göreceksiniz baş tacı yaptığımız tek meslek öğretmenlik mesleği olacaktır. Taşımalı eğitime kesinlikle son vereceğiz. Nerede bir öğrenci varsa orada öğretmen de olacak. CHP toplumun her kesiminin umudu olmuş durumunda. Kimin bir sorunu, derdi varsa gelip bizim kapımızı çalıyor. Geçenlerde bir grup imam geldi. Siz imam değil temizlik görevlisi ve çaycı olacaksınız denmiş. Niye o kontenjandan alıyorsun? Geldiler sorunumuza çözüm bulun dediler. Toplam 4 bin 995 kişi. O imam kardeşlerimin tamamına görevinizi yaptığınız sürece her zaman yanınızda olacağız diyorum. Hiç kimsenin aşı, işi, ile uğraşmayız huzur içinde herkes görevini yapsın. Kim hangi dalda eğitim görmüşse o alanda çalışmalı. Çok açık ve net soruyorum; sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu\'nun görüşlerini paylaşıyor musun? O, Milli Kurtuluş Savaşı\'na ve vatana ihanet etti sen de bu ihanetin bir parçası mısın? Açık ve net senden bir cevap bekliyorum. Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, gidip de bu soytarılar ile muhatap oluyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır. Bir soytarı daha var bu da akademisyen. Abdullah Akın. Çanakkale Üniversitesi\'nde görev yapıyor Çanakkale ve Bursa\'da genelev olarak kullanılan camiler vardır diyor. Özür dilerim bunları kullandığım için. Bu soytarıya da acaba Recep Bey, Meclis Başkanı gidecek mi? \'Güzel söyledin\' diyecek mi? İnsanların ibadet ettiği alan ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım. Cahilden daha kötü. Barış isteyen akademisyenleri kapıya koyacaksın bu tür soytarılara ise ses çıkarmıyorsun. Ses çıkarmıyorsa o soytarılığın bir parçası olur bunu herkesin bilmesi lazım\" açıklamasında bulundu. \"ŞEKER FABRİKALARI BİZİM TARİHİMİZDİR\" Şeker fabrikalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Bir ülkenin gücü üretimden kaynaklanır tüketimden değil. 80 milyonluk nüfus Batının egemen güçlerinin iştahını çeker onlara yaptığı dayatmalarla kendi ülkelerini Türkiye\'de pazarlamaya kalkarsa buna hep birlikte karşı çıkmalıyız. Osmanlı, Osmanlı diyorlar Osmanlı bir kilo bile şeker üretemiyordu. Osmanlı\'nın kendi parasını basacak bankası yoktu. Osmanlı\'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Sata sata bitiremediler. Şeker fabrikaları bizim tarihimizdir o fabrikaları yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Her fabrika cumhuriyetin bir kalesidir o kaleye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Yaklaşık 25 bin aile yani 1 milyon kişi şeker pancarından geçinmektedir. Şeker pancarı, stratejik bir üründür sahip çıkmalıyız. Nişasta bazlı şekerin önünü açmak için yapıyorlar bunu. Batsın sizin yerliliğiniz, milliğiniz. Şeker fabrikalarının satılmasın diye her türlü mücadeleyi yapacağız\" ifadelerini kullandı. \"2019\'DA O DİKTATÖRÜ SARAYDAN İNDİRECEĞİZ\" Kılıçdaroğlu, \"Gençliğe her zaman güveniyorum çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye\'yi gençlere emanet etti. 2019\'a hazırlık yapıyor muyuz? 2019\'da o diktatörü saraydan aşağı indireceğiz. Her gencin kendi ülkesine demokrasiye din ve vicdan özgürlüğüne sahip çıkması lazım. Bugün iki genç arkadaşımızın gözaltına alındığı haberi geldi. Hiç kimse endişe etmesin bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Birlikte olursak mücadele edersek demokrasi için o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz\" diye konuştu.