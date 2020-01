(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Pazar günü demokratik bir yarış yapacağız

Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşecek olan 36. Olağan Kurultay öncesi Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, \"Yüzde 10 imzayı bulanlar tabi doğal olarak genel başkanlığa aday olacaktır. Demokratik bir yarış yapacağız\" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşecek olan 36’ncı Olağan Kurultay öncesi DHA Ankara Bölge Temsilcisi Ümit Kozan’a özel açıklamalarda bulundu. Hafta sonu güzel bir kurultayın olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Birden fazla genel başkan adayı var. Bu kurultayımızın daha şenlikli ve heyecanlı geçmesine vesile olur. Parti Meclisine bugüne kadar olandan çok daha fazla talep var. Pek çok arkadaşımız Parti Meclisinde görev almak istiyor. Bu da güzel bir olay. Çalışma heyecanını ve şevkini yurt satına yansıtması açısından partinin değerli bir talep” dedi.



Kurultayın adının \'adalet ve cesaret\' olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



“Adalet konusu bugün Türkiye\'nin gündeminde ve gündemini koruyor. Toplumun her kesiminden adaletsizliklere yönelik eleştiriler, tepkiler geliyor. İnsanlar kendilerini yakıyorlar. Bazen çıplak soyunup hak, hukuk, adalet arıyorlar. Dolayısıyla adaleti gündemde tutmaya devam ediyoruz. Adaletsizliğin olduğu bir yerde eğer adaletsizlik yoğunlaşırsa umutsuzluk ortaya çıkar. Biz bunu kaldırmak istiyoruz. Zaten adalet yürüyüşünün amacı da oydu. O nedenle adaleti ve cesareti bir arada ele aldık. Toplumun üzerinde ki o umutsuzluk atmosferini dağıtalım diye. Cesur ve cesaretle Türkiye\'nin sorunlarına sahip çıkalım, Türkiye bizim Türkiye\'miz, bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız dolayısıyla bu vatanda bu ülkede hep birlikte kardeşçe huzur içerisinde yaşayalım. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, fabrikalarında, tarlalarında düşüncelerimizi cesaretle söyleyelim. Çünkü adalet dediğiniz kavram çok önemli bir kavramdır. Adaleti ve cesareti bir arada tuttuğumuz zaman Türkiye\'nin sırtını kimse yere getiremez. Türkiye ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal açıdan hep bölgenin hem de dünyanın önemli aktörlerinden birisi olur diye düşünüyorum.\"



\'YENİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR ANLAYIŞLA YOLA ÇIKACAĞIZ\'



Kılıçdaroğlu, \'Pazartesi günü CHP\'de ve Türkiye\'de kurultaya bağlı olarak neler değişecek?\' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



“Kurultaydan sonra yeni bir kadro çıkacak ortaya. Yeni bir Merkez Yönetim Kurulu çıkacak ortaya. Türkiye\'nin çok ağır sorunları var. Üzülerek ifade edeyim sorunlar ağırlaşarak devam ediyor, her alanda. Sorunsuz olan hiçbir alanı yok. Eğitime bakın öyle, sağlığa bakın öyle, sosyal güvenliğe bakın öyle, toplumsal barışa bakın öyle. Gerilimden beslenen bir siyasi anlayış var. Bu Türkiye\'yi hem yoruyor hem saygınlığına gölge veriyor. Dış politikada geldiğimiz noktayı siz daha iyi biliyorsunuz. Bu karamsar tablo elbette ki hepimizde derin endişe yaratıyor. Biz yeni kadroyla yeni anlayışla Türkiye\'nin sorunlarına kilitlenerek ama çözüm de üreterek yeni ve daha güçlü bir anlayışla yola çıkacağız. Türkiye\'nin bu yoğun gündemi içerisinde bugünde çözüm üreten tek parti CHP. Pazartesi gününden itibaren de çözüm üreten tek parti yine CHP olacaktır. Biz taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirdik, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdik. Ülkenin en yoksul kesimi olan orman köylülerinin sorunlarını dile getirdik. Dolayısıyla toplumun her kesimine hem sorunlarını dile getiriyoruz, bize kulak kabartmalarını istiyoruz. Ama aynı zamanda o sorunlar nasıl çözülür onu da dile getiriyoruz. Dolayısıyla karşılıklı bir özgüveni yaratmaya çalışıyoruz.\"



\'DEMOKRATİK BİR YARIŞ YAPACAĞIZ\'



Kılıçdaroğlu, \'3 isim daha var, yeterli imza toplayabilirler mi?\' şeklindeki soruya ise, \"Onu bilmiyorum. Tabi yüzde 10 imza almak gerekiyor, genel başkanlığa aday olmak için. Yüzde 10 imzayı bulanlar tabi doğal olarak genel başkanlığa aday olacaktır. Demokratik bir yarış yapacağız\" diye cevap verdi.



\'SÜRPRİZ İSİMLER BEKLEMEYİN\'



\'Anahtar listede sürpriz isimler görebilecek miyiz?\' sorusuna da Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



\"Tabi anahtar listemiz olacak. Eğer kurultay blok listeyi değil de çarşaf listeyi, asıl olan çarşaf liste. Eğer blok liste konusunda bir eğilim ortaya çıkmazsa delegeler arasında o zaman çarşaf liste olacak. 52 kişilik bir anahtar ve bilim yönetim kültür platformu içinde 12 kişilik bir listemiz olacak. Böyle sürpriz isimleri beklemeyin. Sonuçta Türkiye\'de siyasete ilgi duyan, CHP\'ye ilgi duyan sorunların çözümü konusunda kararlı olan isimlerin tamamı da bana göre önemli isimler olacaktır. 60 kişiyle yolumuza devam edeceğiz, parti meclisinde. Türkiye\'nin geleceğine yönelik kararların oluşturulması, stratejinin belirlenmesi, sağlıklı bir yapılanmanın meydana gelmesi, önümüzde süreç çok daha zorlu bir süreç olacak. Anayasası olmayan, yargısı iflas eden bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen sorumluluk diğer partilere göre çok daha fazla. Toplum büyük bir baskı altındadır. Baskıdan toplum çıkmak istiyor. Onların sözcüsü de biz olacağız.\"