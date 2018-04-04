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Politika

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı

04 Nisan 2018 21:27

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

 

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